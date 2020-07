Počty císařských řezů v Česku přestaly klesat, ubývá porodů dvojčat

Vyplývá to z výsledků perinatální péče v ČR, které dnes na tiskové konference ministerstva zdravotnictví prezentoval vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Petr Velebil. V roce 2019 se narodilo asi 112.000 dětí, průměrný věk matky byl 28 let.

"Za posledních šest let poklesl podíl novorozenců s porodní hmotností pod 2500 gramů. Podíl císařských řezů 24,2 procenta (všech porodů) je také pod mediánem Evropy. Významně poklesl počet vícečetných porodů, které jsou rizikovější a vedou k řadě komplikací," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V roce 2010 bylo porodů s dvojčaty nebo vícerčaty 2,13 procenta a loni 1,33 procenta.

První pilotní Centrum porodní asistence vzniklo v Nemocnici Na Bulovce. Chceme, aby taková centra postupně vznikala po celé ČR. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 21, 2020

Od roku 2017 podle Velebila počet porodů klesá, což odpovídá demografické křivce. Očekává se, že v roce 2030 jich bude 90.000.

Podíl císařských řezů na porodech od roku 2000 stoupal, zastavil se v roce 2015 na zhruba 26 procentech a pak začal klesat. "Císařský řez je nesmírně důležitá metoda, kterou potřebujeme pro záchranu života a zdraví. Někdy se ale použije zbytečně," řekl Velebil. Podle něj se ale v Česku nekonala "obrovská epidemie" císařských řezů na vyžádání matek jako v jiných zemích. Také zhruba 80 procent vícečetných porodů skončí císařským řezem.

Česko má podle Velebila jednu z nejnižších evropských perinatálních úmrtností, tedy úmrtí dětí v děloze či v prvním týdnu života. V minulém roce to byly čtyři děti na 1000 porodů. Podle Velebila je to právě díky organizaci péče a koncentraci rizikových porodů do perinatálních center, tedy větších porodnic, které se na nedonošené či jinak rizikové děti specializují.

Statistiky postihují jen porody v porodnicích, data o domácích porodech podle odborníků neexistují. Názory na domácí porody nebo porodní domy se různí, proti jsou hlavně lékaři. Kompromisem mají být podle lékařů centra porodní asistence v areálu porodnic, kde by byl kladen větší důraz na komunikaci, soukromí a přání rodičky.