Přibylo 14 780 případů koronaviru, od začátku epidemie v ČR se nakazilo už přes 800 tisíc

Epidemie v Česku v posledních dnech sílí, v úterý a ve středu byly denní nárůsty nových případů rekordní, přesáhly 17.000. Počty hospitalizovaných podle realistických predikcí překonají 11.000, v rizikovém scénáři téměř 15.000. Na vrcholu poslední vlny epidemie na přelomu října a listopadu bylo v nemocnicích asi 8200 lidí.

Do aktuální statistiky přibylo 179 zemřelých s potvrzeným onemocněním covid-19, celkem od začátku epidemie zemřelo 12.800 lidí. Na čtvrtek připadá zatím zhruba stovka úmrtí, v předchozí dny to bylo kolem 150 zemřelých. Od začátku roku zemřelo s koronavirem asi 960 lidí.

⚠️Pokud jste byli na testech na COVID-19, automatická SMS s ověřovacím kódem do #eRoušky by vám měla přijít nejpozději do 12 hodin od doručení pozitivního výsledku.



💬V opačném případě nám napište na info@erouska.cz Jak zadat kód do aplikace, najdete zde https://t.co/P9gDeS6CpJ