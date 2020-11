Problém s čichem a chutí po covidu může trvat až dva roky. Lékaři doporučují půlroční trénink

Osmatřicetiletá Chandra Drewová z USA byla v dubnu pozitivně testována na nový typ koronaviru. S následky onemocnění se potýká dodnes. Trpí totiž poruchou čichu, parosmií.

Ta způsobila, že všechny vůně cítí zkresleně, a vše k čemu si přičichne je cítit hnilobným zápachem. Zpočátku trpěla úplnou ztrátou čichu, tedy jedním z příznaků nákazy. Čich se jí sice postupně vrátil, ale vše voní jinak, než si pamatovala.

Kvůli následkům covidu se dosud nemůže pořádně najíst. Kdy problémy odezní netuší, a to ani lékaři. Nejde však o nijak ojedinělý případ. Většina nakažených o čich přijde, a u zhruba 7 procent lidí se objeví následné komplikace v podobě parosmie, kdy vše voní úplně jinak, než na co jsme zvyklí.

Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin při Státním zdravotním ústavu (SZÚ) upozorňuje, že zkreslení pachů není nijak neobvyklé. Existuje mnoho virů, které mohou způsobit ztrátu čichu, a to nejen koronavirů, ale i chřipkových virů a rhinovirů.

"Ztráta čichu nebo anosmie je převládajícím příznakem přípravku Covid-19, který lze použít k diagnostice. Studie v Annals of Internal Medicine (2020) zjistila, že 86 % Covid-19 pozitivních pacientů zaznamenalo ztrátu zápachu. Většina lidí, kteří trpí náhlým nástupem anosmie z infekce SARS-CoV-2, rychle obnoví svůj pach. Většinou během čtyř týdnů u 89 % pacientů (JAMA, 2020). U zbývajících 10 procent však nadále docházelo ke ztrátě nebo zkreslení čichu," upozornil.

Proč k těmto komplikacím dochází ale zatím nikdo netuší. Vědci však na začátku pandemie zjistili, že virus se musí zachytit na dvou proteinech, ACE2 a TMPRSS2, které se nacházejí v mnoha částech těla, včetně nosu. Zdá se tedy, že koronavirus by mohl poškodit čichové neurony, které přenášejí informace o vůni z nosu do mozku. Je to ale zatím pouze teorie.

Buňky se však mohou regenerovat, tato regenerace ale podle SZÚ může trvat až dva roky a více. "Jakákoliv regenerace nervové tkáně v lidském těle je jedna z nejpomalejších regenerací, proto to všechno trvá velmi dlouho,“ tvrdí," uvádí lékař Jan Plzák.

Proces však lze urychlit, a to speciálním cvičením. "Čichový trénink je něco jako posilovna. Když dojde ke ztrátě čichu, tak je to něco podobného, jako když ztratím svalovou hmotu a musím chodit do posilovny a posilovat daný sval, aby nabyl svůj objem," řekl České televizi.

Nejúčinnější je podle něj čichání k esenci růže, eukalyptu, citronu a hřebíčku. Trénink by měl trvat půl roku dvakrát denně, pět minut ráno a pět minut večer.