Prymula počítá s druhou vlnou nákazy. Bude jiná, upozorňuje

"Ke druhé vlně by mohlo dojít proto – a myslí si to i řada dalších expertů –, že pokud se podíváme na naše data a celkovou zátěž systému a vezmeme aktivní případy, je vidět jasná ‚miska‘. Jinými slovy my jsme z té vlny šli dolů a nyní vidíme, že se to opět zvedá. To někdo může těžko oddiskutovat,“ řekl vládní zmocněnec v interview pro server info.cz.

"V každém případě bude jiná. Jiná v tom, že už to všechno nebude zdaleka tak zavřené, jako to bylo během vlny první. Na druhou stranu lidé byli v první vlně velmi ukáznění, s tím už během druhé vlny počítat nemůžeme," nastínil Prymula přibližný scénář průběhu druhé vlny.

"Pokud se podíváme třeba na Izrael, tam to do klasické druhé vlny vystoupalo během pár dnů. Na druhou stranu je ale férově třeba dodat, že klasické druhé vlny v Evropě zatím nejsou. Německo sice zaznamenává nějaká navýšení případů, ale to jsou spíše takové fluktuační vlnky," dovysvětlil.

V rozhovoru se také mluvilo o aplikaci CovidPass, která by mohla být nápomocná pořadatelům masových akcí, obchodníkům a zaměstnavatelům, jelikož by potvrzovala bezinfekčnost. Přístup by měla do databáze testů dotyčné osoby, díky čemuž by byla schopná vygenerovat QR kód potvrzující, že daná osoba nemůže být potenciálním roznašečem nákazy.

"Aplikace je zatím zdarma a abych řekl pravdu, nad byznys modelem, nad tím, zda a jak by to mohlo vydělávat, jsem zatím nepřemýšlel,“ informoval Marek Pavlas, jednatel a finanční ředitel skupiny BigBoard.

"Ten nápad na takovou aplikaci mě napadl ve chvíli, kdy jsem sám dostal covid a byl jsem 52 dní v karanténě. Tehdy jsem si uvědomil, že taková věc může zjednodušit běžný život během případné druhé vlny. Díky aplikaci by mohl být běžný život negativně testovaných lidí mnohem jednodušší,“ konstatoval, načež Prymula konstatoval, že stát aplikaci podpoří.