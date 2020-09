Prymula omezí aktivity na maximálně 20 lidí, ve školách chce zrušit tělocvik a hudebku

Neočekává také, že by se v rámci opatření proti koronaviru uzavíraly základní školy, pravděpodobný je ale podle něj přechod středních škol na dálkovou výuku. Podle něj opatření mají sloužit ke snížení reprodukčního čísla šíření koronaviru, nyní je mezi 1,26 a 1,29.

Prymula zdůraznil, že čím později se restriktivní opatření zavedou, tím déle budou muset platit. Společně s omezeními by chtěl představit i plán na delší dobu, který by ukázal, jak se situace může vyvíjet zhruba do Vánoc.

Plánované omezení volnočasových aktivit ohlásil Prymula tento týden. Dnes uvedl, že by se stanovil maximální možný počet účastníků, číslo se podle něj bude pravděpodobně pohybovat mezi deseti a 20. Výjimka by mohla podle něho platit pro svatby, kde by mohlo být maximum 30 účastníků.

Základní školy se nyní podle Prymuly zavírat nebudou, očekává ale přechod středních škol na dálkovou výuku, protože tento vzdělávací stupeň je nyní nejrizikovějším prostředím z hlediska šíření epidemie. Výjimka by mohla být pro první ročník středních škol.

Prymula také zmínil, že bude jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) o dočasném zrušení výuky hudební výchovy a tělocviku, při kterých žáci nenosí roušky.

Prymula také uvedl, že je třeba posílit kapacity testování na covid-19. V současnosti se pohybuje kolem 23.000 denně, ministr očekává, že v řádu dnů by se mohlo dosáhnout 30.000 testů denně.