Nečelí jen koronaviru. Hygienička naznačila, že data o nakažených jsou ohrožena

Vláda proto v květnu rozhodla, že hygieny dostanou další peníze navíc, aby mohly do svých řad nabrat další IT specialisty a zároveň modernizovat techniku. Do té doby jim dlouhodobě scházely peníze jak na úhradu provozních, tak i mzdových nákladů. Informoval o tom server irozhlas.cz.

"V segmentu státní správy se poněkud zanedbává nebo je rozdílná úroveň IT vybavení krajských hygienických stanic. Kybernetická bezpečnost není zajišťována na dostatečné úrovni,“ konstatovala hlavní hygienička.

"Veškerá naše data, která o epidemii máme, tak pocházejí z registru, do kterého jsou všechny případy zapisovány a popisovány. A pracujeme s nimi. Pokud by se stalo, že někdo krajskou hygienickou stanici napadne z hlediska kyberútoku, také nemusíme mít vůbec žádné informace o tom, jak se epidemie šíří a co tu bylo,“ dovysvětlila.

Hlavní problém spočívá v tom, že krajské hygienické stanice nemají status kritické infrastruktury, ale přesto mají přístup do jejích registrů.

"Samotné hygienické stanice pod zákon o kybernetické bezpečnosti, čili do gesce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, nespadají. Ale určitě využívají některé informační systémy, které jsou pod zákonem o kybernetické bezpečnosti. Mají určitě přístup do důležitých informačních systémů,“ informoval mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Radek Holý.

"Je pravdou, a to je všeobecný fakt, že krajské hygienické stanice nebyly v minulosti úplně finančně ani technicky podporovány, takže tady bude nutné dát peníze na jejich rozvoj IT zabezpečení a vůbec IT technologie, zálohy dat," připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), že hygieny jsou skutečně podfinancované.

Na rozvoj stanic, pohotovostního centra a dalších organizací spadajících pod resort zdravotnictví, kterých se bude týkat chytrá karanténa, by mělo jít ze státního rozpočtu o téměř 150 milionů korun navíc. Alespoň na tom se shodla vláda.

Resort zdravotnictví zároveň slíbil, že krajské hygienické stanice obdrží do konce roku skoro 30 milionů korun, přičemž osmdesát procent této sumy půjde na modernizaci a posílení IT systémů nebo zajištění kybernetické bezpečnosti.

Co se týče náchylnosti systémů krajských hygien, tak je Vojtěch optimistou. Ve srovnání s nemocnicemi by to nemělo být tak finančně náročné. "Přeci jen nemocnice jsou v tomto směru sofistikovanější a náročnější z hlediska kybernetické bezpečnosti. Jde pouze o to, aby měly odpovídající infrastrukturu, proběhlo zálohování dat. V tomto směru to není otázka peněz, ale abychom se tomu věnovali,“ podotkl ministr.

"Vzhledem k tomu, že krajské hygienické stanice spadají určitým způsobem do zdravotnictví a zdravotnictví jako takové je velice často napadáno hackery, tak z tohoto pohledu je určitě správné, že se tomu budou věnovat a že zabezpečení chtějí zvýšit,“ řekl mluvčí kyberúřadu.

Během epidemie koronaviru se hackerům úspěšně podařil kybernetický útok na systém Fakultní nemocnice v Brně nebo na Psychiatrii v Kosmonosech. Jejich další obětí se pak stala Fakultní nemocnice v Ostravě. Kyberúřad pak v této souvislosti upozornil zdravotnická zařízení, že musejí být v neustálé pohotovosti, neboť nelze vyloučit eskalaci těchto ataků.