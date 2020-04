Respirátory z Číny netěsní, pokud se nepřilepí, píše server

Respirátory v posledních týdnech dovážela do České republiky ministerstva vnitra a zdravotnictví. Masky po jejich dovozu oficiálně kontroluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Reakci ministerstev ČTK zjišťuje.

Podle čínské normy se jedná o respirátory GB19083-2010, které nakoupilo vnitro, a GB 19083-2006, které nakoupilo ministerstvo zdravotnictví, píše server. "Všechny testované typy přiměřeně vyhověly požadavkům, ale pouze v případě, když jsme respirátory přilepili na hlavu testovací figuríny," sdělil vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR Vladimír Ždímal. "Když jsme je k testovací figuríně nepřilepili, klesla filtrační účinnost z původních asi 94 procent ke 40 procentům, a to jsme se opravdu snažili respirátor maximálně utěsnit," dodal. Důvodem, proč čínské masky nesedí na obličeji Evropanů, je podle něj rozdílná anatomie obličejů.

Respirátory dovezené z Číny tak podle těchto zjištění mohly projít českou kontrolou pouze poté, co byly přilepeny na testovací figuríny lepidlem či páskou. Evropská norma ČSN 149+A1 podle serveru tento způsob testování umožňuje, ale uživatel respirátoru by měl o tomto testování vědět. "Pokud se respirátor k tomu, aby prokázal slíbenou míru ochrany pracovníka, musí takto nepřirozeným způsobem přilepovat, znamená to, že bez přilepení požadovanou míru ochrany neposkytne," uzavřel Ždímal.

Dodávky respirátorů z Číny míří do České republiky od poloviny března, stát nakoupil stovky milionů ochranných pomůcek za několik miliard korun.