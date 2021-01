Rezervační systém na očkování je před spuštěním. Otestovat ho ale nelze

"Ano, máme přístup do systému. Ale když to řeknu zjednodušeně, tak si tam vyplním svoje jméno a příjmení a to je de facto všechno. A nám přece šlo hlavně o to, abychom viděli, jak bude systém reagovat, až se do něj budou denně hlásit desítky tisíc lidí z celé republiky. Jestli v tu chvíli dokáže databáze správně rozdělovat pro zájemce časové termíny i místa, kam se mají dostavit," uvedl Kuba.

Jihočeský kraj dnes zahájil v Českých Budějovicích stavbu očkovacího centra, které by mělo dokázat aplikovat vakcínu až tisícům lidí denně. Podle Kuby by mohli zdravotníci začít očkovat veřejnost ve větší míře v únoru. Momentálně vakcínu dostávají hlavně zdravotníci nebo klienti domovů pro seniory.

"Chceme být připraveni na to, že až bude dostatek dávek, můžeme očkování spustit plošně. Ale potřebujeme proto mít dostatek vakcín a kvůli tomu tlačíme na vládu, aby to bylo co nejdříve. A potřebujeme také, aby ve chvíli, kdy to spustíme, registrační systém byl vyzkoušený a fungoval," uvedl jihočeský hejtman.