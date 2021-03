Riziko vážného průběhu koronaviru by podle lékaře mohl snížit acylpyrin

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ke snížení rizika závažného průběhu nemoci covid-19 by mohl přispět i acylpyrin, aspirin či anopyrin. Ukazují to data o léčbě pacientů. Na konferenci Univerzity Karlovy o roku s koronavirem to dnes řekl vedoucí lékař KARIM Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martin Balík.