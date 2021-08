Seniory bude třeba přeočkovat, po měsících u nich výrazně klesají protilátky

Společnost otestovala od 30. června do 2. července 627 seniorů. Zájemci se mohli přihlásit přes zveřejněný rezervační systém. Poté odevzdali vzorek krve na protilátky. "Používáme dva různé typy testů tak, aby se maximálně podařilo zachytit protilátkovou odpověď, jednak po prodělané infekci a po vakcinaci. U vybrané skupiny účastníků projektu se testování hladiny protilátek doplní ještě vyšetřením buněčné imunity. Předpokládá se, že tímto přístupem se získají poznatky, které budou komplexně hodnotit stav imunity k původci onemocnění covid-19 a budou akceptovatelné v široké populaci," uvedl Petr Husa, přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno.

Ze seniorů, kteří se do měření zapojili, jich bylo 396 mladších 75 let, 231 starších. Nejčastěji byli očkováni vakcínou Pfizer, do šetření jsou ale zahrnuty všechny druhy vakcín, a to dvoudávkové i jednodávkové.

Z výsledků analýzy vyplývá, že hladina protilátek klesá s časem od očkování a s věkem. Podle společnosti je pokles protilátek razantní, a to tak, že až 60 procent očkovaných má po čtyřech a více měsících od očkování negativní hodnoty. Dále vyplývá, že senioři, kteří měli covid-19, dosahují vyšších hodnot protilátek než ti, kteří nemoc neprodělali.

Stupeň závislosti se podle Podaných rukou liší i v závislosti na druhu vakcíny, přičemž zatím nejhůře vychází AstraZeneca. Lidem, kteří jsou AstraZenekou očkovaní a covid neprodělali, vychází nejnižší hodnoty. "V Izraeli nabízí lidem nad šedesát let třetí dávku vakcíny už nyní. A předběžné výsledky našeho šetření rovněž naznačují, že posilující dávka by měla být pro zranitelné skupiny k dispozici již na podzim. Vláda by měla mít preventivní plán především v zařízeních sociálních služeb, kde byl největší počet úmrtí," uvedl ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil.

Nyní chystají Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a statutárním městem Brno další fázi šetření, v ní se zaměří na laboratorní šetření především buněčné imunity. Podané ruce se zároveň pokoušejí vyvinout vlastní systém mobilního trasování, tedy ne přes telefon, ale pomocí mobilních týmů přímo na místě a za pomoci speciálně vycvičených týmů.