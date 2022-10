SÚKL stahuje paralen ve formě čípků

— Autor: ČTK

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje lék Paralen 500MG SUP 5 ve formě čípků. Obal léčiva obsahuje nesprávné informace o síle účinné látky. Uvedla to dnes mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Pacienti, kteří mají doma šarži CLB01205, by podle doporučení měli léčivo vrátit do lékárny. Dostanou jiné, nebo jim lékárník vrátí peníze.