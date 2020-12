Testování na covid-19 u praktiků bude asi jen pro registrované

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praktičtí lékaři, kteří se od 18. prosince zapojí do testování veřejnosti na covid-19, budou pravděpodobně testovat jen své registrované pacienty. Zapojení lékaře do testování by mělo být dobrovolné, ne všichni mají vhodné prostorové, materiální a personální možnosti. Novinářům to dnes řekl lékař Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství.