Testování v domovech by se podle Maláčové mohlo při potížích upravit

Nařízení o pravidelném testování klientů i personálu domovů každých pět dnů platí ode dneška. Opatření má bránit šíření covidu. Využívat se budou antigenní testy. Zařízení je zatím nemají a čekají na ně. Poprvé se musí vzorky odebrat do sedmi dnů, tedy do příští středy. Odbory a Asociace poskytovatelů sociálních služeb poukazují na to, že zdravotníci v domovech chybí. Personál by tak nemusel kvůli testování stíhat potřebnou péči. Asociace by v takovém případě byla pro mírné prodloužení testovacího intervalu.

"Teď je důležité nechat to první kolo testování proběhnout, vzít si z toho nějaké poznatky a případně na to reagovat. (...) Pár dní musíme zvládnout. Jakmile se to stabilizuje, tak si to sedne. Uděláme maximum pro to, aby to ministerstvo zdravotnictví případně doupravilo," řekla Maláčová.

Dnes debatovala o situaci v sociálních službách s jejich zástupci a dalšími experty. Fórum se podle ministryně koná pravidelně. Zaznívaly na něm připomínky, podněty i výhrady. "Jsme mezi dvěma mlýnskými kameny - jak zamezit rozšiřování nákazy, proto epidemilogové říkají: Testujte na pětidenní bázi. Dnes ale přesně zaznívaly i výhrady, když budeme každých pět dní testovat, nebudeme dělat nic jiného, nebo nebudeme mít kapacitu dělat něco jiného," uvedla ministryně. Podle ní v domovech, které si testy už dřív opatřily samy a využívají je, ale testování funguje.

K zavedení plošných testů u personálu a obyvatel v domovech a podobných zařízeních vyzývali vládu už na jaře experti z vysokých škol a organizace na pomoc seniorům. Začátkem dubna pak tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se personál bude plošně testovat každé dva týdny a využijí se k tomu rychlotesty k prokázání protilátek. Znovu s požadavkem na plošné testování přišla začátkem září Maláčová. Opatření pro klienty i pracovníky vláda schválila před pár dny, začíná se zavádět až teď. "Samozřejmě mě to velmi mrzí. To testování mělo být už dávno," dodala ministryně.

Nakažených seniorů v Česku přibývá. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) průměrný věk nemocných s koronavirem, kteří se dostávají do nemocnic, roste. Zvedl se ze 65 na 70 let. U starších lidí mívá nákaza horší průběh, víc je také obětí.

Lidé nad 75 let tvořili v říjnu podle statistik zhruba sedm procent nakažených, dvě pětiny hospitalizovaných s covidem a 71 procent obětí. Ve 182 zařízeních se k 28. říjnu nakazilo 3818 lidí.