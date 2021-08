Testy na covid-19 zůstanou zdarma. Pro děti do 18 let a osoby čekající na druhou dávku

Preventivní antigenní testy na covid-19 budou mít ze zdravotního pojištění hrazené od září i nadále děti do 18 let. Vyplývá to z mimořádného opatření, které dnes schválila vláda. Původně vláda mluvila o tom, že by si testy měli od září platit všichni nad 12 let, pro které je dostupné očkování.