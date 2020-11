V Česku dnes přibylo 3942 nakažených koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Laboratoře v ČR dnes do 18:00 odhalily 3942 případů koronaviru. Je to výrazný pokles proti minulé sobotě, kdy za stejnou dobu přibylo 6771 nakažených. Ve srovnání s pátkem je dnešní nárůst zhruba o 2000 případů nižší, o volných dnech se ale obvykle testuje méně. Bilance úmrtí s koronavirem se rozšířila o dalších 88 obětí, dosud zemřelo 4614 lidí. V nemocnicích je s covidem 8283 pacientů. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.