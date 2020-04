V Česku je 4091 nakažených koronavirem. 53 lidí zemřelo

Ministerstvo má na webu podrobnější informace o pěti lidech, kteří zemřeli dnes. Všichni byli ve věku nad 60 let. Dva byli z Prahy a po jedné oběti evidují v krajích Moravskoslezském, Plzeňském a Ústeckém.

Nejpočetnější je výskyt případů COVID-19 v Praze, kde na každých 100.000 obyvatel připadá téměř 79 lidí s touto nemocí. V hlavním městě zatím testy potvrdily 1072 případů, tedy více než čtvrtinu z celkového počtu v ČR. Druhý nejčastější výskyt nemoci má Olomoucký kraj s více než 57 nemocnými na 100.000 obyvatel, třetí je pak Karlovarský kraj se zhruba 47 pozitivními testy na 100.000 obyvatel.

Největší podíl potvrzených případů nákazy je ve věkové skupině 45 až 54 let, a to 713, což představuje téměř pětinu z celkového počtu. Nejméně nakažených je mezi dětmi do 14 let, do dnešního večera bylo v této věkové skupině zaznamenáno 199 potvrzených případů nákazy.

Česká televize dnes uvedla, že počet nakažených zdravotních sester se od pondělí zhruba zdvojnásobil na 109. Celkem je nakaženo 257 zdravotníků.

Podle údajů za čtvrtek bylo s onemocněním COVID-19 v českých nemocnicích 359 pacientů, z toho 77 jich mělo těžký průběh. Naopak 152 lidí bylo vyléčeno nebo propuštěno do domácí karantény.