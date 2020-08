V neděli přibylo v Česku 135 případů koronaviru, nejméně za týden

Od začátku epidemie se dosud v ČR nakazilo 21.923 lidí. Z nemoci se jich vyléčilo 16.125, obětí je 412. V Česku tak nyní je 5386 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Za celý minulý týden odhalily laboratoře v zemi více než 1900 nakažených. V pátek dokonce denní nárůst překonal hranici 500 případů, což je dosavadní rekord. O víkendu je většinou nárůst nově nakažených nižší. Důvodem je menší množství provedených testů. Nedělní počet testů zveřejní ministerstvo dnes vpodvečer.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na facebooku uvedl, že s covidem-19 je v nemocnici 119 lidí, z nich 24 potřebuje intenzivní péči. Ministerstvo zatím aktuálnější údaje neposkytlo.

