Ve FN Brno leží s covidem i mladí pacienti, nakažených přibývá ve Zlínském kraji

V posledních dnech přibývá v kraji každý den více než 100 potvrzených případů, nejvíce lidí je podle hygieniků ve věkové skupině od 25 do 34 let a od 45 do 54 let. Více mladých oproti jaru končí i v nemocnici. "V první vlně onemocnění byli u nás hospitalizováni prakticky výhradně staří pacienti, většinou nad 75 let. Nyní je věkové spektrum našich pacientů mnohem pestřejší, nejmladší je ročník 1995, nejstarší 1922," uvedl přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.

Celkově je podle něj 75 procent hospitalizovaných starších 60 let, z toho skoro 60 procent má nad 70 let a asi pětina nad 80 let. "Mladí lidé sice prodělávají chorobu s mírnými příznaky, i tak došlo k nárůstu hospitalizovaných se středně těžkým a těžkým průběhem onemocnění. Pacienti s lehkým průběhem, což jsou zejména mladí lidé, zůstávají v domácí izolaci," řekl Husa.

Lehký, střední a těžký průběh může být podle něj u mladých i u starších pacientů. "Svůj stav by ale neměli brát na lehkou váhu. Statisticky vyšší věk predisponuje k těžšímu průběhu. Člověk, který je s lehkým průběhem v domácí izolaci, samozřejmě nemůže sportovat. Taky mu to asi nepůjde, bude unavený, snadno se zadýchá," dodal Husa.

Podle posledních informací hygieniků zemřelo v kraji s nemocí více než 30 lidí, kteří byli v průměrném věku přes 80 let. Naopak se vyléčilo kolem 2300 lidí, což jsou zhruba dvě třetiny všech potvrzených případů.

Ve Zlínském kraji přibylo podle krajské hygienické stanice za posledních 24 hodin 109 případů nákazy koronavirem. Od začátku pandemie hygienici v kraji evidují 1901 případů nákazy. V pondělí přibylo 37 potvrzených případů, v neděli jich bylo 56, v sobotu rekordních 158. Aktuálně má podle hygieniků covid-19 v kraji 1080 lidí, což je o 109 více než v pondělí. Z nemoci se dosud vyléčilo 813 lidí a osm lidí v souvislosti s ní zemřelo, údaje jsou stejné jako v pondělí.

Tři ze čtyř okresů, Uherskohradišťsko, Zlínsko a Kroměřížsko, jsou na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví ve druhém, tedy oranžovém stupni rizika, který znamená počínající komunitní přenos, kdy už není u některých nemocných znám zdroj nákazy. Nejvíce nakažených hygienici evidují od začátku pandemie na Uherskohradišťsku, okres byl již dříve na semaforu v oranžovém stupni rizika. V pondělí se z prvního zeleného stupně rizika, který znamená lokální ohniska a sporadické komunitní šíření, posunuly do oranžového stupně i okresy Zlín a Kroměříž. Okres Vsetín, který měl dosud bílou barvu označující malé riziko, je již zelený.

Lidé na Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku musí mít podle mimořádného opatření hygieniků od pondělí při venkovních akcích nad 100 lidí nasazenou roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Nově přijímaní klienti sociálních zařízení ve Zlínském kraji zároveň musí mít negativní test na onemocnění covid-19.

Hygienici na Uherskohradišťsku dosud zaevidovali 833 případů covidu-19, o 45 více než v pondělí ráno. O 18 nakažených více než v pondělí je na Zlínsku, kde se dosud nakazilo 531 lidí, na Kroměřížsku je jich 376, což je o 41 více než v pondělí. Na Vsetínsku za 24 hodin přibylo pět případů nákazy, celkem je jich od začátku epidemie 161.