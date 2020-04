VFN a Bulovka dostaly remdesivir pro deset pacientů, čeká Motol

Do nemocnic, které mají pacienty s covidem-19 se rozváží i japonský lék favipiravir. Dostala ho pražská Thomayerova nemocnice, nemocnice v Opavě a požádáno má i Bulovka, Fakultní nemocnice v Ostravě a Hradci Králové.

Remdesivir původně výrobce, americká firma Gilead přidělovala pro jednotlivé pacienty na základě žádosti nemocnic. "Dnes máme v procesu další program, který vznikl díky Evropské lékové agentuře. V ČR bylo umístěno do čtyř center, což je ve srovnání s Německem, které má deset, na počet obyvatel velký úspěch," řekla Storová.

Nemocnice si podle ní mohly žádat o tři, pět nebo deset dávek a obě české zatím získaly maximální množství. Lék je podle Storové dodávaný zdarma.

Japonský lék favipiravir byl do ČR dovezený pro 80 až 100 pacientů, pro dvacet ho dostala ČR darem, zbytek zaplatila. Dodávka byla umístěná do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která ho rozděluje do dalších zařízení.