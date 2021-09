Vojtěch chce debatu o uznávání protilátek na koronavirus dokončit v září

Ministerstvo zdravotnictví podle čtvrtečního rozsudku NSS stále nedokázalo vysvětlit, proč zvýhodňuje lidi s potvrzením o prodělání nemoci covid-19 proti těm, kteří se chtějí prokazovat zjištěnými protilátkami na koronavirus. Resort zdravotnictví si podle NSS protiřečí, když automaticky předpokládá, že lidé po nemoci jsou proti nákaze chráněni, i když se jim protilátky neměří, zatímco lidé, kteří se prokážou vysokými protilátkami, nikoliv. Uvedl to server Seznam Zprávy.

"Je to rozhodnutí soudu a my ho musíme respektovat, byť si o něm můžeme myslet své," řekl dnes Vojtěch. Téměř žádná země podle něj protilátky na úroveň dokončeného očkování nebo prodělané nemoci covid-19 nestaví. Soud podle Vojtěcha neřekl, že se mají uznávat protilátky, vyžaduje argumenty pro určité rozhodnutí. "Je to čistě odborná otázka," uvedl dále Vojtěch, nemůže o ní podle něj rozhodnout politik. V září se podle Vojtěcha k tématu uskuteční kulatý stůl.

"Odborný aparát ministerstva (zdravotnictví) pod vedením paní profesorky Vašákové, náměstkyně pro zdravotní péči, má v tomto směru možná odlišný názor v tom kontextu, že pokud má někdo zjištěné protilátky, nedá se na něj pohlížet jako na plně chráněného," uvedl dále Vojtěch.

Martina Koziar Vašáková už dříve uvedla, že ministerstvo zdravotnictví na podzim chystá republikovou studii o protilátkách a buněčné imunitě na koronavirus. Zapojit do ní chce tisíce dobrovolníků, podílet se na ní má několik velkých center. Cílem je podle Vašákové poznat skutečná data o tom, jaká část populace covid-19 prodělala. Pravidelným testováním chce stát zkoumat i to, jak protilátky lidi chrání před nákazou.

K zavedení uznávání protilátek proti covidu pro prokázání bezinfekčnosti se v poslední době přikláněl premiér Andrej Babiš (ANO) i sněmovní opozice a s váháním to podpořil i prezident Miloš Zeman.