Vojtěch obhajuje návrh na zásilkový výdej léků, lékárenské organizace jsou proti

Vojtěch to řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Proti návrhu se minulý týden vyjádřily organizace působící v lékárenství, proti je také opoziční ODS. Naopak jej podporuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Z hlediska odborné práce se v zásadě vůbec nic nemění oproti standardnímu výdeji léků v kamenné lékárně, uvedl Vojtěch. Distanční výdej přes internet bude možné objednat pouze na webových stránkách lékárny, které jsou hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Pacient pošle kód svého elektronického receptu, na jehož základě lékárník vydá lék. Podle Vojtěcha si tak pacienti nebudou na webu vybírat sami léky, které jim budou vydány.

Lékárník by podle návrhu musel k zásilce přiložit odborné informace a poradenství. Po odeslání zásilky by musel kontaktovat telefonicky pacienta, probrat s ním užívání léku a odpovědět na otázky. Pokud by se lékárník pacientovi nedovolal, zanechá mu SMS zprávu.

Zásilkový výdej léků na předpis podle předkladatelů funguje například v Německu, Velké Británii, Dánsku, Nizozemsku, Portugalsku nebo Švédsku.

"Lékárníci nejsou nějací prodavači zboží z regálu, ale odborníci, kteří mají dostatečně kvalitní a hluboké znalosti na to, aby převzali další agendu. Sami jsou takovému posunu nakloněni. Návrh poslanců Vojtěcha a (Patrika) Nachera (ANO) jde přitom přímo opačným směrem a my ho ve Sněmovně rozhodně nepodpoříme. Není možné vydávat i závažné léky na předpis prostřednictvím e-shopu, kdy nejsme schopni stoprocentně kontrolovat, jak je s lékem nakládáno a kdo ho nakonec převezme. Léky na předpis nejsou to samé jako banány, oblečení, nebo pytel kávy," uvedl v tiskové zprávě poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Podle Vojtěcha ale právě proto, že léky budou vydány na základě elektronického receptu, o e-shop nejde.

Bývalý ministr také uvedl, že lék musí být dodán přímo pacientovi nebo osobě, kterou sám pacient určí, do vlastních rukou. Pokud by se jej takto doručit nepodařilo, musí se lék vrátit zpět do lékárny.

Pozměňovací návrh by se mohl dostat do novely, která se týká léčebného konopí. Má zavést licence pro dodavatele s cílem, aby bylo konopí levnější a dostupnější. Lékaři je navíc budou moci předepisovat i elektronicky. Předloha je nyní před druhým čtením.

Obdobná Nacherova úprava byla ve hře už předloni v červnu, kdy Sněmovna schvalovala novelu o hrazení léčebného konopí ze zdravotního pojištění. Tehdy pozměňovací návrh o zásilkovém prodeji léků na předpis zamítla. Nacher poukazoval na požadavky lidí se zdravotním postižením. V současnosti si lidé mohou nechat poslat jen volně prodejné léky.