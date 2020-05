Vojtěch v Jáchymově: Lázním pomůžou vyšší platby od pojišťoven a otevření hranic

"Budeme se jako ministerstvo zdravotnictví snažit pomoci. Diskutujeme o tom v tom směru, aby v rámci kompenzační vyhlášky, kterou připravujeme, jsme mysleli i na tomto segment. Abychom tam řešili nárůst úhrad, který by měl alespoň částečně pokrýt ten výpadek, který tady objektivně byl minimálně v březnu a dubnu," uvedl Vojtěch.

Konají se jednání se zdravotními pojišťovnami, které jsou připraveny platit i zálohy, což nebylo zatím úplně zvykem, uvedl ministr.

Lázně v Karlovarském kraji jsou do značné míry závislé na klientech ze zahraničí. Od 15. června by se měly otevřít hranice s méně rizikovými zeměmi, s Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem a zřejmě i Německem. Klienti z těchto zemí by pak už nemuseli při cestě do lázní mít test na koronavirus.

Vojtěch dodal, že arabské země nebo ruská klientela to budou mít ještě složitější a pravidla pro vstup občanů z těchto zemí bude zřejmě dojednávat Evropská unie společně.

Podle ředitele Léčebných lázní Jáchymov Eduarda Bláhy je nutné vyslat jasný vzkaz, že lázně jsou už bezpečné a lidé by se neměli bát do nich přijet se léčit. V Jáchymově už prvních zhruba 300 hostů přivítali. Jde ve většině o klienty, kterým hradí pobyt zdravotní pojišťovny, ale přijíždějí už i první samoplátci včetně několika první hostů ze zahraničí. Ti ale musí mít stále ještě platný negativní test na přítomnost koronaviru.

Podle Bláhy je důležité i to, že se prodloužila platnost programu Antivirus, který umožňuje nechat část zaměstnanců, pro které není práce, se sníženou mzdou doma. Takto nyní fungují i jáchymovské lázně, které některé provozy musely zavřít. Práce je zatím sotva pro polovinu zaměstnanců.

Lázně Jáchymov zaměstnávají více než 600 lidí zdravotnických i jiných profesí. Každoročně je navštíví více než 20.000 hostů a stráví v nich průměrně 17 dnů. Nabízejí léčbu pohybového aparátu pomocí radonové vody.