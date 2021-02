Vyšší dodávky vakcín do uzavřených okresů zatím nebudou

Rozsáhlejšímu očkování by mohlo pomoci, pokud by se ve větším měřítku začala aplikovat vakcína od firmy AstraZeneca. "S tím je ale potíž, protože velká část lidí, kteří by se mohli očkovat, tuto vakcínu odmítá, protože mají pochybnosti. Ty se týkají právě věkové kategorie seniorů," uvedl Kulhánek. Jak řekl, vakcínu od firmy AstraZeneca by tak kraj mohl použít například k očkování pedagogů. Ministr Blatný uvedl, že pro odmítání očkovací látky AstraZeneca není žádný důvod.

Do středy bylo do Česka podle týmu Chytré karantény dodáno od firem Pfizer/BionTech 582.660 dávek a bylo naočkováno 458.885 lidí. Od firmy Moderna bylo dodáno 44.000 a vyočkováno 22.171 dávek. Od společnosti AstraZeneca bylo dodáno 40.800 dávek, naočkováno bylo 2777 lidí. Data o aplikaci dávek jsou k úternímu večeru.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Karlovarském kraji použito dosud 10.792 očkovacích dávek, z toho 3500 lidí už dostalo druhou dávku. V přepočtu na počet obyvatel pak vychází, že v kraji bylo použito 3683 dávek na 100.0000 obyvatel. V Plzeňském kraji je to 4231 dávek na 100.000 obyvatel a v Praze 9219 dávek na 100.000 obyvatel. V Praze je tak proočkovanost téměř třikrát vyšší než v Karlovarském kraji, který je v současné době pandemií koronaviru nejzasaženější. Praha má v současné době asi poloviční počet případů nákazy na 100.000 obyvatel než Karlovarský kraj.

Také zvýšené testování se v uzavřených okresech Karlovarsého kraje dá těžko očekávat. Podle hejtmana Kulhánka otestovat plošně asi 150.000 lidí není realistické, protože na to nejsou kapacity.