Vyžadování PCR testů podle dodavatelů zahltí laboratoře

Vláda z důvodu vzrůstajícího počtu potvrzených případů koronaviru plánuje zpřísnění stávajících nařízení. Rozhodnout by dnes mimo jiné měla právě o zrušení uznávání antigenních testů, který dosud na řadu míst stačil. Nic řešit nemusí očkování a lidé, kteří prodělali covid v posledním půl roce.

"O rozumnosti se bavit skutečně nemůžeme, neboť PCR laboratoře nejsou absolutně schopné nápor klientů v takovém měřítku zvládnout. PCR test není vyhodnocen okamžitě, ale v řádu dnů, natož pak při tak velkém rozsahu, ke kterému by došlo. Z finančního hlediska je to i pro občany absolutně nesmyslné, zatěžující a nikam to nevede. Za další by šlo o totální likvidaci podniků, respektive služeb," řekla jednatelka firmy SAL sale Dagmar Pacher. Společnost na svém webu mimo jiné nabízí set 20 kusů antigenních testů ze slin za 1260 Kč, jeden tak vychází na 63 Kč.

Za PCR test lidé ve většině laboratoří zaplatí 814 korun. Test platí 72 hodin od odběru, na jeho vyhodnocení mají laboratoře 48 hodin. Doba platnosti antigenního testu se od začátku listopadu snížila na 24 hodin. Jejich dodavatelé nicméně tvrdí, že i antigenní testování pomáhá se záchyty viru. Některé firmy také zdůraznily, že je pro lidi dostupnější a levnější než přesnější PCR testy. Kvůli zahlcení laboratoří a možné větší složitosti se nechat testovat podle nich může paradoxně dojít i ke snížení počtu podchycených pozitivních případů.

Ředitel společnosti Al-Profil Milan Gabčan míní, že pokud lidí nebudou mít přístup k antigenním testům, tak to způsobí nekontrolované šíření viru. "Asi je to záměr, protože prostou logikou se to nedá vysvětlit. Veškeré možnosti jak bojovat s touto epidemii vláda potlačila a jen prosazuje očkování farmaceutické lobby," uvedl. Odmítá také námitku, že antigenní testy jsou nepřesné. "Za dobu, co distribuujeme testy, a bylo jich několik set tisíc, tak jsem se setkal pouze s několika stížnostmi na neprůkaznost testu," dodal.

Společnost TestLine se podle obchodní zástupkyně Kláry Tůmové podobného nového nařízení neobává. "Testy od nás odebírají převážně firmy, které samy o své vůli testují zaměstnance, protože mají názor, že by se měli testovat všichni a potřebují eliminovat výskyt onemocnění ve firmě, a nemocnice na urgentní příjmy," uvedla. Také podle ní je kapacita laboratoří na vyhodnocování PCR testů omezená.

"Ti, co rozhodují, nemají jednoduchou úlohu a v situaci dramatického vzestupu nakažených zkrátka přijímají dramatická opatření. Dopady na firmy budou samozřejmě velké, zejména finanční," uvedl generální ředitel společnosti Monto Miroslav Mühlböck. O kompenzacích v souvislosti se zpřísněním protiepidemických opatření s vládou zástupci podnikatelů už jednají.