Za vysokým počtem nakažených stojí neočkovaní. Převládají až z 80 procent

Aktualizováno 15:51 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi novými případy covidu-19 v září tvoří školní děti podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška asi 30 procent. Další velká část jsou mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných. Dušek to dnes řekl ČTK a České televizi. PCR testy potvrdily z prvního kola testování ve školách 116 pozitivních případů.