Začíná plošné testování na koronavirus, zájem mezi Čechy je značný

Na testy je třeba se předem registrovat on-line, ministerstvo spustilo web, který funguje jako rozcestník informací. Zájem je velký, do Vánoc zbývají většinou jen jednotky volných termínů. Zájem má podle průzkumu asi 40 procent populace.

Odběrové místo Covid-19 antigenní testy pro veřejnost bude v provozu od 16. 12. 2020 do 15. 01. 2021 denně od 7:00 do 17:00 hod.

Bližší informace a způsob objednání naleznete na našich webových stránkách.

Výsledek testu je znám asi za 20 minut. Opakovat test je možné jednou za pět dní až do 15. ledna. Negativní výsledek testu podle ministerstva zdravotnictví zcela nevylučuje možnost, že se testovaný stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření. Pozitivní výsledek u lidí bez příznaků musí být ještě potvrzený PCR testem. U lidí s příznaky se diagnóza považuje za potvrzenou a začíná pro ně platit povinná izolace do doby končící čtyři dny po jejich vymizení.

Cílem hromadného testování je podle ministerstva hlavně odhalit lidi, kteří jsou nakažení a virus šíří, ale nemají příznaky nemoci, jako je dušnost, kašel nebo ztráta čichu. I kvůli očekávanému častějšímu setkávání v rodinách je začátek testování naplánovaný před vánočními svátky.

Od poloviny listopadu byly tyto testy povinné pro pobytové sociální služby. Každých pět dní se museli testovat jejich zaměstnanci, do 4. prosince i jejich klienti. Od minulého týdne některá zařízení testují i návštěvy, jiná vyžadují test odjinud. Minulý a tento týden byla možnost se otestovat antigenním testem nabídnutá také učitelům. Za první týden ji využilo asi 12.000 z 200.000, kteří možnost měli. Zaměstnance pravidelně testují i některé firmy.

Antigenní test chce dnes absolvovat asi 1300 Pražanů. ČTK to zjistila z rezervačních systémů odběrových míst. Volných termínů do Vánoc jsou jen jednotky, většinou se objeví jen po odhlášení někoho jiného. Do Vánoc jich 29 v Praze otevřených odběrových míst zvládne přes 13.500, každý může jít jednou za pět dní. Své pacienty testují i některé ordinace praktických lékařů a ambulantních specialistů, v metropoli se přihlásilo asi 170.

Už před sedmou ráno čekalo spuštění odběrů zhruba 20 lidí v Thomayerově nemocnici v pražské Krči. Společně tam byli samoplátci, lidé poslaní svým praktickým lékařem či hygienou a zájemci o antigenní test. Ti se sice museli registrovat na konkrétní čas mezi 11:00 a 14:30, nemocnice je ale v pondělí vyzvala, aby přišli kdykoliv mezi 07:00 a 14:30, což způsobovalo ve frontě spory o pořadí a čekající to velmi kritizovali. Kolem 08:00 už se fronta netvořila a lidé čekali jen uvnitř pavilonu.

Samotný odběr trvá i s čekáním na výsledek asi 20 minut. Nejdříve je ověřená jeho registrace a vyplněná žádanka, předložit musí průkaz zdravotní pojišťovny. Poté mu zdravotník odebere vzorek z nosohltanu, výtěrovou štětičku vloží do zkumavky a kapalinou. Ta se pak přenese na destičku, která podobně jako těhotenský test ukáže po několika minutách výsledek. Otestovaný pak dostane potvrzení, se kterým může například 48 hodin na návštěvu do domova seniorů.

Tři odběrová místa s antigenním testováním ještě dnes nezačnou. Některé s posunem termínu na středu 16. prosince z původního pátku nepočítaly, jiné mají dost zájemců ze strany učitelů, kteří se testují do pátku. "Vzhledem k plně obsazeným termínům antigenního testování pedagogů až do 17. prosince jsou termíny pro veřejnost vyhrazeny až od 18. prosince," sdělila na dotaz ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Tereza Romanová. Až od pátku budou testovat také odběrová místa Covid Point před budovou Domu světla v Karlíně a Synlab na Evropské.

Některá odběrová místa své rezervační systémy spouštěla postupně, takže u nich zůstalo více volných míst. Volné termíny tak má do Vánoc například Fakultní nemocnice v Motole.