Zákaz pohybu možná skončí po Velikonocích, děti se do školy před 12. dubnem nevrátí

Zákaz platí od 1. března. Dnes bude o prodloužení nouzového stavu jednat Sněmovna, zatím je schválen do 28. března, Velikonoce jsou o týden později.

"Téměř všechny ostatní věci kromě uzávěry okresů a zákazu vycházení lze zajistit pandemickým zákonem, proto ho máme," řekl ministr. Zákaz vycházení po 21:00 platí od konce října.

"Když se všechno bude vyvíjet tak, jak si přejeme, tak uvolnění pohybu mezi okresy by právě v tom týdnu po Velikonocích mohlo nastat," dodal Blatný.

Na hranicích okresů policie kontroluje, jestli lidé mají k překročení hranice některý z vybraných důvodů, jako je například cesta do práce nebo k lékaři.

Politici nutnost trvání tohoto omezení přes velikonoční svátky vysvětlují tím, že v opačném případě by lidé využili čtyři dny volna k cestě za příbuznými.

Blatný: Nejbližší termín návratu části dětí do škol je 12. dubna

Nejbližší termín, kdy by se část dětí mohla vrátit do škol, je 12. dubna. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Potvrdil tak dřívější vyjádření ministerstva školství. Konečné rozhodnutí by mělo podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové padnout příští týden. Počítá se s tím, že děti ve školách budou testovány antigenními testy dvakrát týdně. Ministerstvo nebude bránit školám, aby používaly PCR testy, budou si je ale muset samy zaplatit.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v minulých dnech uváděl, že školy by se mohly znovu otevřít pro některé děti 12., nebo 19. dubna. Rozhodnutí podle něj bude záležet na postoji Svrčinové. Prioritami ministerstva školství jsou otevření škol pro nejmladší žáky a praktická výuka na středních a vysokých školách.

"Nejbližším termínem je zmiňovaný 12. duben. To platí, na tom jsme se dohodli i na jednání s opozicí. Toto je cíl," řekl Blatný. Doplnil, že epidemická situace se zlepšuje, ale čísla nakažených a hospitalizovaných jsou ještě pořád vysoká.

Podle Svrčinové je dohoda, že o termínu návratu se rozhodne příští týden. Zmiňovala ale i možný návrat v druhé polovině dubna. Prioritou jsou podle ní předškoláci a děti z prvního stupně základních škol. Ve školách se budou děti dvakrát týdně testovat.