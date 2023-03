Zeleninu bude nutné více dovážet. Ubyde ploch, na nichž se pěstuje

Letos například u cibule mají pěstitelé zásoby zhruba 2000 tun, do další sklizně na přelomu června a července bude potřeba dovézt asi 40.000 tun. Na nízké výkupní ceny své produkce dlouhodobě upozorňuje také Ovocnářská unie ČR.

Nebeská uvedla, že ČR je na dovozu zeleniny závislá zhruba ze dvou třetin, což vede k tomu, že ceny určuje dovoz a čeští zemědělci na ně mají minimální vliv. Omezení pěstování podle Nebeské naznačují členové unie. "Bude to dopadat na menší a střední farmy," řekla. Poznamenala, že v roce 2002 se zelenina pěstovala na téměř 18.000 hektarech, v roce 2022 to bylo podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) 11.678 hektarů.

Podle Nebeské čeští zemědělci umí pěstovat zeleninu dobře. "Cena zemědělců stagnuje a ceny obchodníků rostou," uvedla. Stát by podle ní měl aktivně podpořit investice do výstavby skladů, což by umožnilo uchovat mnohem více kořenové zeleniny a zemědělci by mohli pěstovat zeleninu na větší ploše. "Spotřebitel by mohl celoročně koupit větší množství české cibule," řekla.

Nebeská také poukázala na doporučení WHO, která uvádí, že by každý člověk měl denně sníst 400 gramů čerstvé zeleniny a ovoce. To odpovídá 146 kilogramům ročně a 1,5 milionu tun v celé ČR. "Realita je taková, že vypěstuje zhruba 270.000 tun zeleniny, 140.000 tun ovoce," doplnila.

Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík dnes upozornil na úbytek ploch ovocných sadů. V loňském roce ovocnáři sklízeli na 12.000 hektarech, letos by plocha sadů měla klesnout asi o desetinu, uvedl. "Nebyla by to tak špatná zpráva, kdybychom to nahradili novými sady, ale to se bohužel neděje, protože ovocnáři prakticky zastavili investice do tohoto oboru," řekl.

Pěstitelé nejsou podle něj schopni konkurovat ovoci z dovozu, které je levnější, a potýkají se se zvýšenými náklady. Unie již dříve upozorňovala na to, že výkupní ceny jablek snižuje dovoz hlavně z Polska, odkud se produkce dříve vyvážela do Ruska. Ovocnáři podle Ludvíka snižují produkci také proto, aby se stali nezávislými na odkupu od potravinových řetězců, neboť ceny, které si obchodníci stanovují, jsou pro ně nerentabilní. Část úrody z loňské sklizně ovocnáři kvůli nízkým výkupním cenám ani nesklidili.

Základem produkce ovoce v Česku jsou podle Ludvíka jablka, tvoří asi 80 procent příjmů pěstitelů. "Ovocnářská unie odhaduje na každém kilogramu jablek ztrátu čtyři koruny, což znamená v přepočtu celkovou ztrátu pěstitelů jablek za loňský rok ve výši 250 milionů korun," řekl Ludvík. Aby stát situaci pěstitelům ulehčil, měl by na ovoce i zeleninu zavést nižší sazbu DPH, dodal.