Baťa: Do velikosti bot při on-line nákupu se netrefí třetina lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do správné velikosti bot při nákupu na internetu se podle statistik společnosti Baťa netrefí třetina lidí. Velká část zákazníků raději ani nákup obuvi on-line nezkouší a odkládá ho. Baťa má své prodejny otevřené pro nákup bot pro děti a mládež, lidé si v obchodech mohou také vyzvedávat internetové objednávky, nevhodné zboží v nich mohou vracet či vyměňovat. Týká se to i výrobků zakoupených před uzavřením obchodů. Zástupci společnosti to dnes sdělili ČTK.