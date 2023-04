Boty adidas pro stylové muže - prohlédněte si nejnovější trendy

Pánské boty adidas - návrat klasiky

Streetwear je proslulý tím, že čerpá z retro estetiky a inspiruje se jedinečnými kolekcemi z dávnějších let. Není tomu jinak ani v případě sneakerů. Mezi nejnovějšími trendy se stále nacházejí dobře známé střihy, které jsou vizuálně osvěžené nebo doplněné o novodobé technologie. Jaké klasiky od adidas budou znovu dobývat městské ulice? Rozhodně se oplácí si pořídit pánské adidas Superstar. Legendární modely s koženým svrškem a charakteristickou gumovou mušlí v oblasti prstů uchvácejí další pokolení fanoušků streetwearu. Můžete sáhnout po standartní bílé nebo černé variantě, případně zvolit projekt s vícebarevným brandingem.

Ideální balanc mezi minulostí a současností prezentují také pánské adidas Stan Smith. Jejich design navazuje na originál ze 70. let, jednak můžete počítat na více ekologickou výrobu a ještě větší komfort. Na výběr jsou nesmrtelné bílé varianty se zelenými akcenty, charakteristickými pro tuto sérii, ale nejen to. Streetwear čím dál s větší oblibou přistupují k zajímavým kolaboracím s umělci. Příkladem je kolekce adidas Stan Smith x André Saraiva. Ikona graffiti navrhla svou verzi kultovních kicksů, které uchvácejí každého sneakerheada. Ceníte si styl urban outdoor? V tom případě Vás jistě zaujmou pánské adidas Terrex. Tyto boty Vám umožní projít všechna zákoutí města pevným krokem a zároveň dokonale zapadají do současného trendu utility. Samozřejmě to stále nejsou všechny nabídky adidas, které najdete v Sizeer.

Moderní sneakery ve stylu adidas

Nejnovější projekty značky se třemi pásky, to není jen návrat ke kořenům. Značka připravila také něco pro fanoušky výrazné designerské obuvi, plné nejnovějších technologií. Za pozornost jistě stojí pánské adidas NMD, které garantují maximální podporu a komfort během zdolávání městské džungle. K tomu byla dodána netradiční barva a forma, a výsledkem toho jsou jedinečné, neobvykle pohodlné sneakery.

Jestli se Vám líbí více sportovní look, vsaďte na model z kolekce adidas ZX Flux. Super lehké pánské tenisky našpikované technologiemi, aby každý krok byl čistou příjemností. Nebyly opomíjené také detaily – futuristické akcenty dodají projektu unikátní charakter. Můžete vsadit na monochromatickou verzi anebo podtrhnou svůj look vícebarevným svrškem.

Last but not least — pánské adidas Ozweego. Boty si již získaly uznání sneakerheadů na celém světě a jisté je to, že jejich hvězda jen tak rychle nezhasne. Jestli si rádi hrajete s módou nebo s oblibou na sebe upoutáváte pozornost, a současně Vám záleží na nejvyšší jakosti zpracování, pak Vás tento model jistě nezklame. Neobvyklá péče o detaily, zajímavé barevné verze a praktické systémy zlepšující komfort nošení – takto můžeme ve zkratce popsat sérii Ozweego.

Navštivte náš internetový obchod nebo jednu z našich kamenných prodejen Sizeer a prohlédněte si nejnovější trendy od značky adidas!