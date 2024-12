Výběr ideálního regálu do skladu: Tipy a triky pro efektivní skladování

Vybírejte podle konstrukce

Konstrukce regálů je často vyrobena z kovu – nabízí tak velkou odolnost, je praktická a má velkou nosnost. Kromě toho je ale dobré zaměřit se i na styl samotných polic. Univerzální volbou jsou klasické police z desek, na ty pohodlně umístíte menší i větší věci. Hodí se také pro uskladňování krabic.

Další variantou jsou drátěné police. Jejich výhoda spočívá v tom, že nezamezují cirkulaci vzduchu. Proto jsou využívány například v potravinářství, ale obecně přijdou vhod v každém případě, kdy je třeba zajistit cirkulaci vzduchu či třeba odvod vody. Velká oka mezi dráty ale mohou být poněkud nepraktická, pokud na policích chcete skladovat menší předměty.

Pokud hledáte to nejlepší řešení, můžete zvolit bezšroubovou konstrukci. Její výhodou je snadná montáž, navíc můžete regály snadno přizpůsobit měnícím se potřebám.

Propojení pro větší prostor

Je důležité věnovat pozornost rozměrům – k dispozici jsou menší, ale i velké regály, které vyhoví různým potřebám. Nicméně vhod přijde možnost propojovat jednotlivé regály, k dispozici jsou i přídavné moduly, díky kterým můžete značně rozšířit úložný prostor. Možnosti jsou tak v podstatě neomezené. Pro efektivní využití prostoru navíc můžete zvolit i rohový regál.

Praktické využití prostoru

Vzhledem k pestrosti nabídky může být složité vybrat to pravé. Důležité je pečlivé plánování rozmístění regálů – dle velikosti skladu i typu skladovaného zboží. Je dobré police logicky rozdělit tak, abyste vždy snadno našli to, co zrovna potřebujete.

Nepodceňujte nosnost

Kromě rozměrů je třeba sledovat také nosnost. Pro stejné rozměry totiž mohou být k dispozici různé nosnosti. Tomuto parametru věnujte velkou pozornost – je dobré si předem spočítat, kolik váhy musí police unést. Nezapomínejte také na správné rozložení váhy – tak předejdete přetěžování a zkrácení životnosti.

Regály do skladu od Majster Regal nabízí nosnost až 1 000 kilogramů na jednu polici, bez obav tak uskladníte v podstatě cokoli. Navíc máte na výběr z různých přídavných modulů, už nikdy nemusíte řešit nedostatek úložného prostoru.

Myslete na bezpečnost

Ačkoli jsou regály spolehlivé a odolné, není od věci občas zkontrolovat jejich opotřebení a stabilitu. Pro větší bezpečnost je možné regály ukotvit ke stěně nebo podlaze, díky tomu předejdete nehodám ve skladu.

Výběr je velmi individuální – vždy vycházejte ze svých potřeb. Vyplatí se investovat do kvalitního řešení, které vám vydrží roky.