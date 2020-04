Boxer Konečný se nakazil koronavirem. Teď posílá vládě naštvaný vzkaz

„Nedá mi to a musím reagovat, tahle vláda mě se.e, se.e a se.e!!! Její kroky mi přijdou naprosto zcestné, to snad musí být podle mě účel a ne jejich blbost. Ano, reaguji především proto, že se mě jejich opatření velmi dotýkají ... ale aspoň jsou moje zážitky autentické,“ postěžoval si bývalý profesionální sportovec na sociálních sítích.

Nelíbí se mu třeba, že vláda povolila otevřené fitcenter, alel bez zázemí. „Kterej d*bil otevře fitka bez sprch a WC? Jen ten, který tam nikdy nebyl, nebo nikdy necvičil. Třeba já během tréninku vypotím i 2-3kg. Kdo v těch hadrech má jet MHD? Která žena (i spoustu chlapů) vydrží třeba 90 minut bez toalety? A proč zákaz sprchy? Prý se viry drží ve vlhku, ale copak se tam řádně nenamydlí všichni? Dejme tomu ... ale kolik lidí tam tedy půjde bez možnosti se řádně umýt??? Copak se fitkům vyplatí platit personál uklizečky atd.? Myslíte si, že do fitka vleze někdo kdo se necítí dobře? Naopak nakoupit si půjdete klidně i pokud nejste úplně zdráv,“ zlobí se Konečný.

Kriticky také hodnotí rozhodnutí úplně otevřít restaurace až 8. června. Od 25. května budou moci mít alespoń otevřené zahrádky. „Kdo vynahradí hospodským ty ztráty? Úvěry a půjčky, nájmy, energie, zaměstnance atd. Co to je za nesmysl bránit třeba padesáti lidem pokecat u pivka, když markety jsou plný lidí? Nakoupit si musí každý chápu, ale právě proto do hospody půjde jen ten, kdo chce, komu nevadí případné riziko z nákazy. Naopak do obchodu musí každý, přestože se případné nákazy bojí. Vždyť tam stojí velké fronty a mačká se se spoustou lidí, které nezná ... Jo a jak to bude s používáním WC? To jsem se zatím nedočetl. Neumím si ale představit, že budu hostům ze zahrádky zakazovat vstup na WC,“ kroutí hlavou někdejší mistr světa.

Dalším problematickým bodem je podle něj třeba program „pětadvacítka“, v rámci kterého má ministerstvo financí pomoci těm živnostníkům, které koronakrize zasáhla. „Já i manželka jako OSVČ jsme dostali příslib, že nám pomůžou částkou 25 tisíc, která je pokud se nepletu do konce dubna. Neřeším, že je to mnohem méně, než by spousta OSVČ vydělala ... situace je blbá pro všechny. Ale chci vidět, jak to budou zvládat zpracovat a vyplatit. My jsme ihned reagovali a zaslali požadavek mailem ve čtvrtek. Samozřejmě žádná reakce, ani třeba zpracováváme Vaši žádost a ozveme se. Jsem zvědav jak dlouho budeme čekat a zda se vůbec dočkáme. A bude tedy podobná pomoc následovat i za květen atd... nebo?“ zajímá Konečného.

Sám sportovec se virem nakazil od svého svěřence. Oznámil to v polovině března na sociálních sítích, zároveň ale dodal, že i přes pozitivní výsledky nemá žádné příznaky. Dne 29. března pak oznámil, že se vyléčil.

„Celkově je asi o mě již známo, že Covid 19 je dle mého názoru a zkušenosti naprosto zveličený problém. Mimochodem spoustu lidí nemoc již prodělalo ... mají tedy protilátky a nemají žádný důvod být ekonomicky neaktivní. Naprosto chápu a respektuju, že jsou zde rizikové skupiny obyvatelstva, které je třeba chránit. Ale když vidím kolik z těchto občanů riskuje své zdraví v obchodních centrech mimo pro ně vyhrazený čas, tak si myslím, že i oni to vidí podobně jako já. Proč tedy brzdit ekonomiku, jejíž tvrdé dopady ucítí každý občan v ČR na vlastní kůži!“ píše na facebooku Konečný.

Zdravotní stránku věci prý dobře chápe. „Ale podle mě každodenní život přináší mnohem větší a mnohem nebezpečnější rizika. Přeji všem, ať to brzo a s co nejmenšími následky ustojíme a snad se naše vláda brzo umoudří ... a všechny její kroky budou ohodnoceny u dalších voleb,“ dodává boxer.