Češi chtějí další milostivé léto. Oddlužení klienti se do poraden nevracejí

Štěpánka Křehlíková z krnovské dluhové poradny Lexikona ČTK řekla, že neevidují žádný případ, kdy by se někomu podařilo díky milostivému léta oddlužit a nyní už by měl u stejné instituce opět dluh. "Lidé se k nám chodí poradit. Jak jejich příběh dopadne, pak často vůbec nezjistíme. O takovém případu ale nevím," řekla.

Nesetkala se s tím ani Zdeňka Libišová Svobodová z ostravské Poradny při finanční tísni. "Nemám takovou zkušenost. Pokud se něco podobného stalo, budou to ale jen jednotlivé případy," řekla. Jen málokdo z dlužníků, kteří uspěli v milostivém létě, se podle ní zbavil všech dluhů. "Mnozí mají více exekucí a milostivé léto se týkalo jen některých z nich," řekla.

První oddlužovací akce skončila v lednu, někteří dlužníci se ale už teď ptají v poradnách na pokračování. "Množí se dotazy na nové milostivé léto, které by mělo pokračovat. Někteří naši klienti se už nyní připravují. Šetří peníze na jistinu. Právě její uhrazení byl minule problém, a proto na oddlužení hodně lidí nedosáhlo," řekla Křehlíková.

Podle Svobodové byl největší zájem o pokračování projektu byl po jeho lednovém ukončení. Postupně ale zeslábl. "Lidé se ale zase začnou ptát. Loňské načasování na konec roku ale bylo nešťastné. Mnozí řešili Vánoce a dárky. Navíc přišly krachy dodavatelů energií. Proto mnozí lidé na zaplacení jistiny neměli dostatek peněz," míní.

Na oddlužení v projektu milostivé léto v Moravskoslezském kraji dosáhla jen velmi malá část lidí v exekuci. Většina neměla ani na zaplacení jistiny, tedy původního dluhu. Další dluží institucím a firmám, které do projektu zapojeny nejsou. Některým ale projekt pomohl. Svého finančního závazku se takto zbavila například žena, která se zadlužila nezaplacením poplatku za porod. Muži z Krnova zase pomohl zaměstnavatel, který mu půjčil na zaplacení jistiny.

Milostivé léto se týkalo lidí s exekucemi na dluh u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, radnic, technických služeb či státních a polostátních firem, jako je ČEZ. Pokud ve lhůtě od 28. října 2021 do 28. ledna letošního roku dlužníci splatili původní dlužnou částku neboli jistinu a odměnu 908 korun exekutorovi, úroky, penále a další platby jim byly odpuštěny. Nesměli být ale v insolvenci. K milostivému létu se připojily i některé banky a soukromé společnosti.

Oddlužení klienti milostivým létem se zatím do poraden nevracejí

Lidé, kteří se při posledním takzvaném milostivém létě zbavili dluhů a exekucí, se zatím podle dluhových poraden v Karlovarském kraji nevracejí. Není ale vyloučeno, že část z nich se znovu do problémů dostane. A někteří, kteří nestihli nebo nesplnili podmínky posledního milostivého léta, zřejmě čekají, zda se nebude opakovat, zjistila ČTK v dluhových poradnách v kraji.

Veřejnoprávní milostivé léto umožnilo od loňského listopadu do konce letošního ledna desítkám tisíc lidí zbavit se svých dluhů vůči veřejnoprávním a některým soukromoprávním institucím za velice výhodných podmínek. Stačilo uhradit jistinu a minimální náklady řízení ve výši 750,- Kč plus DPH, zbývající náklady, penále a poplatky byly odpuštěny a staly se nevymahatelnými.

Podle Martiny Belasové z chebské dluhové poradny Diecézní charity Plzeň je ale vždy část klientů, kteří se s dluhy potýkají opakovaně. "Malé procento lidí, kteří byli v oddlužení, se do toho problému vrátí. Měla jsem klienta, kterému nabízeli půjčku, ale říkal, že už v životě ne. Ale mám klienty, kteří byli v insolvenci, ale neplatili a spadli do exekuce a přišli o oddlužení žádat znovu," řekla Belasová.

Například za minulý rok chebská dluhová poradna radila 184 klientům, z nichž u 152 se řešilo právě oddlužení. Jenže jen část z nich splňuje podmínky pro oddlužení a i někteří, kterým byl zpracován návrh na oddlužení, nedodali následně potřebné podklady.

V Chebu přitom na řadu lidí dopadlo prudké zdražení tepla, kdy se zálohy na počátku roku zvedly několikanásobně. Podle vedení města se zatím tyto okolnosti neprojevily v růstu dluhů nájemníků. Jde ale o zálohy a po závěrečném vyúčtování se někteří mohou dostat do platebních problémů.

Podobně i klienti očištění milostivým létem se do dluhové poradny sokolovské organizace Pomoc v nouzi zatím nevrátili. Podle vedoucí zařízení Pavly Jezberové se loni zabývali pouze desítkami případů oddlužení. "Systém byl celkem jednoduchý, lidé to často zvládli sami. My jsme řešili pouze složitější případy, například když exekutor nekomunikoval," řekla ČTK Jezberová.

Milostivé léto pomohlo hlavně těm klientům, kteří měli nesplatitelné a dlouhotrvající dluhy. Spousta z nich ale příležitost nevyužila, protože neměla na splacení základní jistiny. Vedoucí očekává, že zájem o případnou další vlnu milostivého léta bude velký. Již nyní evidují několik zájemců. "Lidé už mají zkušenosti a čas se na to připravit, takže si mohou našetřit rezervu na splacení jistiny," řekla.