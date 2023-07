Probíhá třetí milostivé léto. Co o něm potřebujete vědět?

Mimořádné odpuštění daně neboli Milostivé léto se vztahuje na část daně a souvisejících plateb, které dosud nebyly splaceny. Podmínkou pro odpuštění těchto částek je zaplacení původního základu, tedy samotného původního dluhu. Tento proces odpuštění zahrnuje úroky z prodlení, úroky z neuhrazené částky, sankce, pokuty za opožděnou platbu daně, náklady spojené s řízením, včetně nákladů spojených s exekucí.

Dluhy, které dlužníci mají u České správy sociálního zabezpečení, podléhají odpuštění penále spojené s nezaplaceným pojistným, penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k určitému datu, pokud bylo pojistné zaplaceno nejpozději v tomto datu, částka exekučních nákladů, která byla stanovena exekučním příkazem vydaným nejpozději v určitém datu.

Dlužník má nárok na odpuštění pouze tehdy, pokud samotný dluh vznikl do 30. září 2022. Současně musí požádat o odpuštění dluhu a zaplatit původní dluh v určeném období mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023. Tato podmínka platí jak pro daně, tak pro dluhy v sociálním pojištění, přičemž při dluzích vyšších než 5000 Kč je dlužníkům umožněno rozložit si jejich uhrazení do více splátek.

Dlužníci opět dostali šanci zbavit se exekucí za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Poplatky a penále jim budou odpuštěny. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by příležitosti mohlo využít zhruba 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob. Akce trvá od 1. července do 30. listopadu 2023 a potenciální zájemce musí dlužné pojistné, které vzniklo do 30. září 2022, uhradit prostřednictvím elektronické aplikace (ePortál ČSSZ).



"Milostivá léta I a II pomohla desetitisícům dlužníků, daňové a správní Milostivé léto pomůže statisícům lidí. Díky úspěchu obou akcí jsme se na ministerstvu práce rozhodli tento princip aplikovat také na dluhy u velkých státních institucí. Pokud jde o můj resort, je to Česká správa sociálního zabezpečení. Stát tak dostane příležitost dostat se jednorázově k penězům z jinak jen těžko vymahatelných pohledávek. Abychom vyšli lidem vstříc, zákon oproti minulým Milostivým letům umožňuje rozložit platbu jistiny do splátkového kalendáře," vysvětlil v tiskové zprávě ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



"Letos bude Milostivé léto doplněno také o novinku týkající se daní. Hned na začátku je třeba říci, že se rozhodně nejedná o odpuštění nezaplacených daní, či výzvu a motivace k neplacení daní jako takových. Zákon obsahuje dvě důležité oblasti. Jedna část se týká fyzických osob podnikajících i nepodnikajících, kterým dává možnost odpuštění příslušenství k dani, pokud splatí dlužnou jistinu daně nebo uzavřou splátkový kalendář do 30. listopadu 2023. Dluhy se musí platit a toto opatření je pozitivní motivací pro fyzické osoby, jak rychle splatit dlužné daně a vyčistit si stůl. Zároveň i stát rychleji získá do rozpočtu dlužné daně," říká Vojtěch Munzar (ODS), místopředseda rozpočtového výboru.



"Druhá část se týká odpuštění drobných nedoplatků daně ve výši stokorun pro fyzické a právnické osoby. Stát si pomůže tím, že náklady a byrokratické zatížení na vymáhání jsou vyšší než nedoplatky samotné. Celkově je to snaha státu po letech zaklekávání a nekompromisního tlaku v daňové a administrativní oblasti ukázat lidštější tvář obzvláště po těžkých krizových letech," dodává.



U finanční a celní správy, Ministerstva financí, soudů a vězeňské služby jednorázově zaniknou nedoplatky na dani nedosahující 200 korun, v případě daně z nemovitých věcí nedosahující 30 korun. Pokud má dlužník více malých nedoplatků, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun. Také u Ministerstva financí se akce týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022.