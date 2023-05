Milostivé léto se opět vrátí? U poslanců dostalo zelenou

Dlužníci opět dostanou šanci zbavit se exekucí za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Poplatky a penále jim budou odpuštěny. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by příležitosti mohlo využít zhruba 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob. Akce by měla trvat od 1. července do 30. listopadu 2023. Potenciální zájemce musí dlužné pojistné, které vzniklo do 30. září 2022, uhradit prostřednictvím elektronické aplikace (ePortál ČSSZ).



„Milostivá léta I a II pomohla desetitisícům dlužníků, daňové a správní Milostivé léto pomůže statisícům lidí. Díky úspěchu obou akcí jsme se na ministerstvu práce rozhodli tento princip aplikovat také na dluhy u velkých státních institucí. Pokud jde o můj resort, je to Česká správa sociálního zabezpečení. Stát tak dostane příležitost dostat se jednorázově k penězům z jinak jen těžko vymahatelných pohledávek. Abychom vyšli lidem vstříc, zákon oproti minulým Milostivým letům umožňuje rozložit platbu jistiny do splátkového kalendáře,“ vysvětlil v tiskové zprávě ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



„Mám velkou radost, že koncept Milostivého léta má další pokračování. Dluhy se mají platit a my proto dáváme dlužníkům jedinečnou možnost splatit jistinu do poslední koruny. Dobrodiní pak spočívá v odpuštění souvisejících penále a poplatků. Chtěl bych vyzvat také samosprávy, které evidují významné množství dlužníků, aby se do akce zapojily. K tomu je potřeba, aby zastupitelstvo schválilo příslušnou vyhlášku. Chtěl bych ještě poděkovat ministrovi zdravotnictví Vlastimilovi Válkovi, který přislíbil koncept v budoucnu aplikovat i v případě dluhů na zdravotním pojištění. Věřím, že se nyní společnými silami povede dostat informace k lidem, kteří pomoc potřebují,“ míní předseda poslaneckéhio klubu KDU-ČSL Marek Výborný.



„Letos bude Milostivé léto doplněno také o novinku týkající se daní. Hned na začátku je třeba říci, že se rozhodně nejedná o odpuštění nezaplacených daní, či výzvu a motivace k neplacení daní jako takových. Zákon obsahuje dvě důležité oblasti. Jedna část se týká fyzických osob podnikajících i nepodnikajících, kterým dává možnost odpuštění příslušenství k dani, pokud splatí dlužnou jistinu daně nebo uzavřou splátkový kalendář do 30. listopadu 2023. Dluhy se musí platit a toto opatření je pozitivní motivací pro fyzické osoby, jak rychle splatit dlužné daně a vyčistit si stůl. Zároveň i stát rychleji získá do rozpočtu dlužné daně,“ říká Vojtěch Munzar (ODS), místopředseda rozpočtového výboru.



„Druhá část se týká odpuštění drobných nedoplatků daně ve výši stokorun pro fyzické a právnické osoby. Stát si pomůže tím, že náklady a byrokratické zatížení na vymáhání jsou vyšší než nedoplatky samotné. Celkově je to snaha státu po letech zaklekávání a nekompromisního tlaku v daňové a administrativní oblasti ukázat lidštější tvář obzvláště po těžkých krizových letech,“ dodává.



U finanční a celní správy, Ministerstva financí, soudů a vězeňské služby jednorázově zaniknou nedoplatky na dani nedosahující 200 korun, v případě daně z nemovitých věcí nedosahující 30 korun. Pokud má dlužník více malých nedoplatků, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun. Také u Ministerstva financí se akce týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022.