Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem, rozhodla vláda

— Autor: ČTK

Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 20 dní. Původně platily do 8. října, nově tomu tak bude do 28. října včetně. Schválila to dnes vláda, oznámil na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).