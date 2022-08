Česko v pondělí udělilo uprchlíkům z Ukrajiny 1384 víz

Na cizinecké policii se v pondělí nahlásilo 2899 lidí, od počátku ruské invaze na Ukrajinu tak učinilo 420.014 uprchlíků. Na policii se musí lidé nahlásit do tří dnů od příjezdu do země, ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

O víkendu, stejně jako o týden dříve, neudělilo Česko uprchlíkům žádné vízum. Ve všední dny je v posledních týdnech počet udělených víz podobný, v pondělí a středu přesahuje tisícovku, v ostatní dny je nižší.

Dočasná víza jejich držitelům otevírají i přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza. Podle ministerstva práce a sociálních věcí si v Česku dosud našlo práci přes 101.000 ukrajinských uprchlíků.