Cizinci v Česku: Cítíme se tu bezpečně, těšíme se do hospody

Oficiální stránky českých úřadů, které poskytují i informace v angličtině, ani jeden z cizinců nesleduje. "Ke zprávám se lze rychleji dostat jinde," říká analytik Lewis, který pochází ze severní Anglie.

"Čekáme, až zprávy vyjdou anglicky. Sociální sítě jsou vždycky rychlejší, na oficiální překlad nemá smysl čekat," dodává. Informace o nových opatřeních v Česku stejně jako jeho přátelé získává i z několika málo českých zpravodajských webů, které píší zprávy v angličtině.

Francouzce Johanne informace o nových opatřeních posílá francouzská ambasáda v e-mailu, instituce novinky sdílí i na sociálních sítích.

Tehdy nový typ koronaviru lékaři poprvé zaznamenali na konci loňského roku v Číně. Odtamtud se postupně rozšířil do celého světa. Během března naplno propukl i v Evropě; Česko první tři případy zaznamenalo na začátku měsíce a po dvou týdnech omezilo volný pohyb v zemi. Oproti tomu Británie podobná opatření přijala toto pondělí, o prvních nakažených tamní vláda informovala na konci ledna. V zemi je nyní přes 8200 nakažených.

"V Itálii a v Číně bylo vidět, jak rychle se to rozšíří," říká Liam ze britského Blackpoolu. Jeho domovina měla podle něj přijmout opatření mnohem dříve. "Česko udělalo dobře, že pohyb omezilo tak brzo," dodává devětadvacetiletý manažer, který v Čechách žije přes dva a půl roku.

Kritická je situace ve Francii, kde je podle středeční bilance přes 25.000 nakažených. K omezení pohybu Elysejský palác vyzval 16. března. "Moje babička žije v Orléans, klidně bych za ní šla pěšky - kdybych si byla jistá, že pro ní nebudu rizikem," říká Johanne, která má rodinu kromě Francie i ve Španělsku, Švýcarsku či Vietnamu.

Právě nemožnost navštívit rodinu a přátele je teď pro tři cizince nejhorším důsledkem pandemie. "Jde o tu jistotu, že kdyby bylo třeba, můžete za nimi kdykoliv odjet," říká Lewis. S tím souhlasí i Johanne a Liam. Oba svou rodinu plánovali vidět během března a dubna, kvůli pandemii ale setkání museli zrušit.

Kromě shledání s blízkými se s koncem pandemie, který je zatím v nedohlednu, těší i na drobné radosti života. "Půjdeme do restaurace a celou noc budeme pít a jíst," odpovídá Johanne s úsměvem na otázku, co udělá jako první, až celostátní karanténa v Česku skončí. S tím souhlasí i Liam. "Hospoda. To je ta první věc, co udělám."