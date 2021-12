ČOI varuje před nekalými praktikami prodejců energií

Počty pokut a jejich výše podle něj zahrnují i pokuty za další porušení právních předpisů a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

"V některých případech Česká obchodní inspekce využívá ke kontrolám podání spotřebitelů, kteří jsou oslovováni zprostředkovateli prodeje energií. V případě, že spotřebitelé poukazují na možné porušení zákazu podomního prodeje, je tato problematika v gesci místního obecního či městského úřadu. Pokud se podání týká konečných dodavatelů energií je spotřebitelům doporučováno obrátit se na věcně příslušný energetický úřad," uvedl dnes mluvčí.

Během třetího čtvrtletí podle něj ČOI provedla dvě kontrolní akce zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií a v obou případech obchodníci ustanovení zákona o ochraně spotřebitele porušili. Mezi prohřešky patřilo například to, že zákazníkovi byla sdělena věcně nesprávná informace nebo spotřebitel nebyl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu, kde uplatnit reklamaci.

S takzvanými energetickými šmejdy má pomoci novela energetického zákona. Účinná bude od ledna příštího roku a od poloviny roku se zprostředkovatelé na Energetický regulační úřad budou muset přímo registrovat, pokud budou chtít v činnosti pokračovat. Úřad tak nad zprostředkovateli získá kompetence - dosud žádné neměl a lidem nemohl pomoci jinak než radou, upozornil ERÚ opakovaně. Ani registr zprostředkovatelů však nevyčistí trh od nekalých praktik hned, uvedl už dříve mluvčí úřadu Michal Kebort.

ČOI už dříve upozornila, že další prostor pro aktivity zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií otevřelo ukončení činnosti některých dodavatelů energií a s tím související nejistota spotřebitelů. Státní instituce opakovaně vyzvaly spotřebitele, kteří se po konci jejich prodejce energií dostali k takzvanému dodavateli poslední instance (DPI), aby neotáleli s výběrem nové smlouvy u vybraného dodavatele.

Například polostátní firma ČEZ dnes uvedla, že většina zákazníků, kteří se k ní dostali v rámci dodávky poslední instance, již přešla na výhodnější standardní smlouvy. Přesto se však u ní v režimu DPI stále ještě nacházejí desítky tisíc odběratelů.

"Zůstávat v DPI je nevýhodné a my se snažíme zákazníkům přechod na standardní produkty co nejvíce ulehčit. Nejjednodušší je podepsat smlouvu na webu. Trvá to jen několik minut, je to velmi jednoduché a podle našich statistik s tím nemají žádný problém ani starší ročníky," uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Další možností je podle něj návštěva jakéhokoliv zákaznického centra ČEZ nebo poboček partnerů firmy. Zákazníci mohou také zavolat na speciální telefonní linku 800 111 700.