Vláda chce urychlit výstavbu OZE, prezidentovi navrhla povýšení šéfa BIS Koudelky.

Vláda schválila postup, jakým budou v Česku vymezovány oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, tzv. akcelerační zóny. Bude zpracována a ve zkrácených lhůtách projednána příslušná aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu a urychleny a zjednodušeny povolovací procesy pro tyto projekty.

"Víme, že v České republice potřebujeme budovat větší kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů, potřebujeme více energie z obnovitelných zdrojů, a také víme, že není vždycky snadné zajistit jejich výstavbu. Proto jsme schválili změnu tak, aby výstavba obnovitelných zdrojů byla výrazně snazší," konstatoval premiér Petr Fiala.

Vymezení akceleračních zón považuje vláda za strategicky důležitý proces pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku, který vyžaduje úzkou spolupráci orgánů státní správy pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj a s krajskými a obecními samosprávami. Akcelerační zóny budou vymezovány tak, aby nedocházelo ke střetu s jinými významnými veřejnými zájmy, jako je ochrana přírody, ochrana kulturních památek, požadavky leteckého provozu a bezpečnost státu.

"Budou to oblasti, kde půjde získat zrychleně povolení na výstavbu například solárních nebo větrných elektráren. Cílem toho je, aby příprava a povolení pro obnovitelné zdroje v těchto akceleračních zónách byly hotové do dvanácti měsíců," uvedl předseda vlády. Obnovitelné zdroje spolu s jadernými elektrárnami do budoucna pro Česko zajistí energetickou bezpečnost a dostatek cenově dostupné energie.

Ministři a ministryně také odsouhlasili návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která z velké části převádí do českého práva nové evropské směrnice. Vláda se shodla na tom, že výnos z dražeb emisních povolenek bude do konce roku 2025 příjmem státního rozpočtu a od 1. ledna 2026 přejde až na zákonem stanovené výjimky do rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Prostředky z emisních povolenek budou v souladu s evropskými předpisy využívány na financování opatření vedoucích ke zmírňování změny klimatu a řešení jeho dopadů.

Vláda projednala a schválila rovněž novelu zákona o některých druzích podpory kultury. Novelou chce do českého práva zavést institut statusu umělce, který by měl upravit právní postavení umělců a dalších osob, které vykonávají činnosti s uměleckou činností bezprostředně související. Jedná se o umělce, kteří nejsou v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale účinkují jako osoby samostatně výdělečně činné. Stát dosud nemá možnost, jak tento typ umělců finančně podpořit.

Kabinet také navrhl prezidentu republiky jmenovat u příležitosti státního svátku 8. května několik důstojníků do generálských hodností nebo je v rámci generálských hodností povýšit. "Na povýšení jsem navrhl dva představitele klíčových bezpečnostních institucí. Jednak ředitele Bezpečnostní informační služby brigádního generála Michala Koudelku na povýšení do hodnosti generálmajora i jako ocenění jeho skvělých výsledků a mezinárodní spolupráce. A pak také povýšení do první generálské hodnosti brigádního generála ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plukovníka Víta Hendrycha. Generální inspekce bezpečnostních sborů pod jeho vedením, byť je tam relativně krátkou dobu, funguje výborně, je důvěryhodná a je na místě toto jeho povýšení," uvedl premiér Fiala.

Vláda také schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na roky 2025 až 2027 a k ní přiložený Konvergenční program České republiky (duben 2024).