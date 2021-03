ČSÚ dostal přes 900 tisíc formulářů, sečetlo se asi 1,9 milionu lidí

"Dnes nejsou žádné problémy. Postupně přibývají další formuláře. V tuto chvíli jich je přes 900.000. Blížíme se ke dvěma milionům sečtených," uvedl kolem poledne Rojíček.

Sčítání potrvá do 11.května. Na vyplnění elektronických formulářů měli mít lidé původně čas dva týdny do 9. dubna. ČSÚ v neděli oznámil, že termín prodlužuje až do konce cenzu. Od 17. dubna pak bude možné vypisovat papírové formuláře. Podle plánu je měli dostat jen ti, kteří se nesečtou on-line. Obě sčítací možnosti - přes internet i do papírového tiskopisu - ale pak budou souběžně.

Podle Rojíčka statistický úřad prodloužení termínu on-line cenzu připravoval i bez víkendových potíží se systémem. Důvodem byla epidemická situace v Česku. Cílem bylo omezit kontakty.

Statistici měli poště, která zajišťuje sčítací komisaře a doručení papírových formulářů, dodat celkový seznam nesečtených domů po vyhodnocení on-line cenzu. Po jeho prodloužení začnou pak nově předávat informace každý den. Podle Rojíčka tak budou komisaři moci "optimalizovat pochůzky".

O případné náhradě za problémy při elektronickém sčítání začne ČSÚ s dodavateli jednat až po skončení celého sčítání. Poté se teprve škody vyčíslí, řekl šéf úřadu.

O sobotním startu cenzu by měl dnes jednat kabinet. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu řekl, že bude požadovat vysvětlení problémů. ČSÚ podle Rojíčka předsedovi vlády už zaslal informace o zakázce na sčítací systém i o provozu v prvních hodinách a dnech.

Rojíček kvůli víkendovým problémům po zahájení on-line sčítání svou rezignaci na místo šéfa ČSÚ nezvažuje. Podle něj k ní není zásadní důvod. "Nevidím to v této rovině... Je to velká nepříjemnost, za kterou jsme se omluvili. Problémy se stávají. Mou manažerskou odpovědností je dokončit sčítání bez problémů," uvedl šéf ČSÚ.