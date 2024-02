Inflace v Česku je nejnižší od března 2021. Fiala oznámil konec zdražování

V Česku bylo do úterý nahlášeno již 698 případů pertuse neboli černého kašle u všech věkových skupin od kojenců po seniory. Nejvíce případů je hlášeno u teenagerů ve věku od 12 do 18 let. Šestnáct případů se týká dětí do jednoho roku. Podobnou situace evidují i další evropské země, například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí.