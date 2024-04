Inflace je opět dvouprocentní. V březnu klesaly zejména ceny potravin

"V březnu ceny oproti loňskému roku vzrostly stejně jako v únoru o 2 %. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše byl však rozdílný. Jediným oddílem, kde ceny meziročně klesly, byl oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, a to zhruba o 6 %," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Zrychlení meziročního cenového růstu zejména v oddíle doprava, kde rostly ceny pohonných hmot a olejů či poplatek za dálniční známku, bylo kompenzováno prohloubením cenového poklesu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Nejvíce zlevnila mouka, snížila se i cena vepřového masa.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se díky míře inflace na úrovni dvouprocentního cíle ČNB upevní argumentace centrálních bankéřů pro další svižné snižování úrokových měr. "Lze tak nyní předpokládat, že základní úroková sazba klesne do konce letošního roku na úroveň 3,75 procenta, a to ze současné hodnoty 5,75 procenta. Například hypotéky by tak do konce letoška měly zlevnit průměrně o necelý procentní bod," uvedl.

Koruna v reakci na nejnovější údaje nepatrně zpevnila z úrovně nad 25,41 až pod 25,38 Kč za euro. "Část analytiků předpokládala inflaci v rozmezí od 1,7 do 1,9 procenta. Průměr odhadů dle Bloombergu činil 1,96 procenta. V tomto smyslu je tedy březnová inflace dokonce nepatrně vyšší, než trh v průměru čekal," dodal Kovanda.