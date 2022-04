Denní počty uprchlíků z Ukrajiny odbavených v Praze klesají

V posledních 11 dnech centrum u metra Vyšehrad odbavilo denně méně než 1000 uprchlíků, na začátku války to byl i více než trojnásobek. Rekordním dnem byl 8. březen, kdy centrum obsloužilo 3667 uprchlíků. V pátek se na centrum obrátilo 567 uprchlíků, před týdnem jich přišlo zhruba 700.

Střediska nabízí uprchlíkům pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. V pražské Kongresovém centru funguje mezi 07:00 a 21:00. Podle rozhodnutí vedení města by se mělo do 14. dubna přestěhovat do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Důvodem stěhování jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k předsednictví České republiky v Evropské unii. Přesné datum přesunu město ohlásí v následujících dnech. Kapacita nového centra bude oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až zhruba 2700 lidí.

Od počátku ruské invaze dostalo speciální víza v Česku přes 274.000 uprchlíků. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300.000.