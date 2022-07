Do Českého Švýcarska míří další stovky hasičů. Déšť se Hřensku vyhnul

Informovali o tom hasiči na twitteru. Oheň se podle nich stále daří držet na ploše o rozloze asi pět krát dva kilometry, dnes je v plánu zasažené území zmenšit.

"Do ranních hodin bude současných 410 hasičů posíleno o dalších 220. Počet jednotek bude zvýšen ze současných 80 na 120," píše Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje na svém twitterovém účtu.

Zvýšení počtu zasahujících jednotek avizoval už v pátek mluvčí hasičů Milan Rudolf. Ačkoli evakuované obce podle něj hasiči úspěšně brání, návrat obyvatel zatím není možný.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. S ohněm se bojuje i ze vzduchu - se zásahem pomáhá sedm vrtulníků a také pět letadel.

V noci nejvíce pršelo v okolí Prahy a na jihu Čech, u Hřenska minimálně

V noci na dnešek nejvíce napršelo v okolí Prahy a na jihu Čech, někde za posledních 24 hodin spadlo i přes 60 milimetrů vody. V Českém Švýcarsku, kde hasiči už téměř týden bojují s požárem lesa, ale spadlo jen několik milimetrů. Navíc se zdá, že vydatný déšť se těmto místům vyhne i v následujících hodinách.

V okolí Hřenska tolik pršet nebude, podle předpovědi by tam do nedělního rána nemělo spadnout více než deset milimetrů, spíše však méně. Hasiči přitom chtějí o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah požárem zasažené plochy. Oheň se podle nich stále daří držet na ploše o rozloze asi pětkrát dva kilometry, dnes mají v plánu zasažené území zmenšit.

Meteorologové dodali, že dopoledne aktualizují výstrahu před vydatným deštěm a rizikem požárů.