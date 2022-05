Do stanového městečka v Praze se budou uprchlíci stěhovat až o víkendu

"Městečko je ještě potřeba vybavit. Zajistit tam všechny procesy související se zásobováním. Je nutné tam zajistit lidi, co se budou podílet na provozu," řekl primátor.

Na pozemku mezi Povltavskou ulicí a městským okruhem postavili hasiči v noci na dnešek deset stanů. V areálu jsou lůžka pro 150 lidí, jídelna, sprchy a toalety. Na provozu stanového městečka se podle pražského primátora budou podílet pražský magistrát, Správa uprchlických zařízení a neziskové organizace jako Romodrom. Jak konkrétně se bude na provozu stanového městečka podílet Praha, se podle primátora města ještě řeší.

Zařízení by mělo podle primátora sloužit jako čekárna pro lidi, kteří čekají na prověření toho, zda nemají dvojí občanství, tedy ukrajinské i maďarské. Pokud ho mají, tak nemají nárok na dočasnou ochranu v Česku. Uprchlíkům s maďarským pasem bude podle dnešního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Česko nabízet odvoz vlaky do Maďarska. Ministr vnitra doplnil, že v nově postaveném stanovém městečku v Praze-Troji budou lidé moci být ubytováni maximálně 30 dní.

Uprchlíci se do stanového městečka dostanou pouze prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, tudíž individuální příchod nebude možný, sdělil večer ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Areál bude přes noc uzavřený a v jeho okolí budou na bezpečnost dohlížet policisté a strážníci městské policie, dodal.

Praha na základě výzvy ministerstva vnitra, která byla podle primátora metropole adresovaná všem krajům v Česku, vytipovává nové objekty, kde by uprchlíci z Ukrajiny mohli být ubytovaní. "Jednáme s poskytovateli ubytování, kteří by byli ochotní ubytování nabídnout,“ řekl primátor. Zároveň vyzval k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování válečných uprchlíků mezi kraji. Podle něj je nyní v Praze čtyřikrát více uprchlíků z Ukrajiny na počet 1000 obyvatel než v některých jiných krajích Česka.

Hřib dnes také řekl, že pokud vláda do úterý příštího týdne nezahájí práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů, Praha uzavře své asistenční centrum ve Vysočanech (KACP). To slouží pro metropoli a střední Čechy a od začátku ruské invaze na konci února odbavilo přes 84.000 uprchlíků. Hřib před několika dny odeslal dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž apeloval na nalezení řešení. Stát má podle něj dostatek informací o tom, kolik uprchlíků, míst pro ubytování, pracovních míst či možnosti lékařské péče v tom kterém kraji je. "Datový model prezentovaný hejtmanům potvrdil, že Praha byla jediná, kdo tam byl ve třetím stupni a směřujeme ke čtvrtému. To znamená, já bych opravdu potřeboval, aby premiér Fiala začal tuto bezprecedentní krizi řešit," řekl Hřib.

Hlavní město nyní řeší zejména problém s romskými uprchlíky, kteří přebývají na hlavním vlakovém nádraží. V nedůstojných podmínkách tam podle občanských iniciativ žijí stovky lidí. V sále Fantovy budovy hlavního nádraží je nyní pro uprchlíky 70 lůžek, které poskytla Správa železnic, dalších až 210 lidí může přespávat v přistaveném sedačkovém vlaku. Všechny kapacity jsou ale často naplněny, část běženců pak přespává na zemi. Praha už podle vedení města nemá volné kapacity pro ubytování běženců.