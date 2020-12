Do Zoo Brno by v roce 2021 měl přibýt žirafí samec i pár tygrů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zoo Brno by chtěla v roce 2021 pořídit nová zvířata, mimo jiné by měl přibýt samec žirafy síťované či pár tygrů sumaterských. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí zahrady Michal Vaňáč. Zoologická zahrada je nyní kvůli vládním koronavirovým opatřením pro návštěvníky uzavřena.