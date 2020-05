Druhá vlna koronaviru? Experti popsali, co v Česku může napáchat

"Pokud by opravdu hrozil další 'lockdown' ve čtvrtém kvartálu, nebudeme se bavit o poklesu šest až osm procent, ale o dvouciferném čísle. To by byla krize 'par excellence', kterou by tuzemské firmy měly problém přežít," varovala v Otázkách Václava Moravce hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Podobný názor zastává i Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI. Experti se shodují, že by druhá vlna mohla znamenat pro firmy boj o přežití.

Shodli se proto na potřebě rychlejší vládní pomoci podnikům. To, co trvá v Česku několik týdnů, je podle europoslance Luďka Niedermayera ve Švýcarsku nebo Německu otázkou jednotlivých dnů.

"Pro ekonomiku je naprosto zásadní. Nabízí se otázka, jestli stát dělá dostatečné kroky v chytré karanténě a v testovacích kapacitách, abychom byli připraveni na to, až čísla nakažených opět začnou stoupat," uvedl Pertold.

Druhá vlna se také může promítnout do peněženek Čechů. Třetina oslovených podle České televize tvrdí, že nějaké následky koronaviru cítí do jisté míry, a patnáct procent lidí odpovědělo, že se v jejich rodinném rozpočtu projevila pandemie docela dost.

Zmíněných patnáct procent Čechů tak neskrývalo, že by mohli mít problém zaplatit veškeré nutné výdaje. Je možní, že v případě druhé vlny toto číslo ale bude ještě o něco vyšší.