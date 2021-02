Dvě třetiny mileniálů bydlí samostatně, téměř třtina ve vlastním

Jako hlavní důvod vidí investiční pořizování bytů, kvůli němuž rostou ceny. Ukázal to průzkum Sociologického ústavu Akademie věd. Loni od října do prosince ho provedla agentura Median mezi 649 mladými od 18 do 35 let z Prahy, Brna, Olomouce a Pardubic.

Průzkum je součástí vědeckého projektu, který skončí na konci roku. Autoři poukazují na to, že výsledky nejsou reprezentativní a dají se zobecnit jen na situaci ve čtyřech sledovaných městech. Sociologové tato místa vybrali i kvůli růstu cen bydlení.

"Překvapivě žije větší část mileniálů samostatně. Je to 64 procent. Ze starších mladých od 27 do 35 let samostatně žije téměř 80 procent. Vlastnické bydlení u nich převažuje. Ve vlastním žije 45 procent, v nájmu 34 procent," uvedl sociolog Martin Lux.

Téměř 40 procent vlastníků podle něj byt dostalo od rodičů či příbuzných, nebo jim rodina na bydlení dala peníze. "Mezigenerační transfer je stále významnější. V některých oblastech je to mnohamilionový dar," řekl Lux. Bez přispění rodiny zůstalo 26 procent mladých. Podle sociologa to, že starší generace mladým podstatně pomáhá, může být důvod, proč nedochází k mezigeneračním konfliktům.

Mladí podle Luxe z domova v současnosti odcházejí později než jejich rodiče. Důvodem je i to, že větší podíl lidí studuje vysokou školu. Osamostatňují se tak kolem 26 let. Je to evropský průměr, poznamenal Lux.

Podstatné pro osamostatnění je nájemní bydlení. I když ho mnozí mladí vnímají podle Luxe spíš jako zastávku na cestě k vlastnímu bytu, pro řadu zůstává dlouhodobé. V soukromém nájmu žije ve čtyřech sledovaných městech čtvrtina lidí od 30 do 35 let.

Skoro tři pětiny dotázaných se v nynějším bytě usadit nechtějí. Naopak své současné bydlení za trvalé považují téměř čtyři pětiny vlastníků. Z těch, kteří bydlí v nájmu, je to desetina.

Pětina dotázaných uvedla, že trvalé bydliště mají jinde. Devět procent z nich vlastní přitom víc nemovitostí. V jedné mají trvalé bydliště, v jiné bydlí. "Je tu velmi malá, ale možná v čase rostoucí skupina těch, kteří nemovitostí vlastní víc. Nerovnosti v přístupu k vlastnímu bydlení mohou být vysoké," uvedl Lux.

Podle zhruba dvou třetin dotázaných se nerovnosti v posledních pěti letech prohloubily. Myslí si to čtyři pětiny třicátníků a vlastníků bydlení. Sami tedy už zažili situaci na trhu.

Podle poloviny respondentů mladí zůstávají déle u rodičů kvůli horší dostupnosti bydlení a vysokým cenám. Tři z deseti pak míní, že za to může jiný životní styl mladé generace. Čtyři pětiny mladých si myslí, že bydlení je dnes méně dostupné, než bylo pro jejich rodiče. Podle 42 procent respondentů jsou hlavním důvodem investiční nákupy bytů, které zvedají ceny. Celkem 30 procent je pak přesvědčeno, že za to může nedostatečná bytová politika státu.