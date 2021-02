Exministr Prymula volal po lockdownu, večer se vydal podívat na fotbal

Roman Prymula dnes ve vysílání České televize mluvil o možnosti zavedení tvrdého lockdownu. "Kdybych měl postupovat mimo politiku a bylo by to čistě epidemiologické, tak bych šel cestou krátkého uzavření a pak uvolnění za testování a v podstatě návrat do běžných aktivit," uvedl.

Večer jej pak fotografové zachytili na fotbalovém stadionu v Edenu, kde přihlížel utkání Evropské ligy mezi domácí Slavií Praha a anglickým Leicesterem City. Do hlediště mělo přístup jen několik stovek vyvolených, které klub označuje jako své partnery.

Bývalý ministr zdravotnictví ovšem nebyl jediným známým divákem. Své sedadlo na tribuně měli také hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou, tenistka Petra Kvitová nebo generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Prymula už dříve navštívil zavřenou restauraci na pražském Vyšehradě, kde měl schůzku s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Stálo ho to tehdy vládní funkci.

Pohárová konfrontace českého mistra s jedním z elitních anglických klubů skončila bezbrankovou remízou. Odveta se hraje za týden ve Velké Británii.